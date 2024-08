Sopić održao konferenciju, pa dobio otkaz: ‘Ne znam što reći, nitko mi nije rekao zbog čega…’

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver Image

Velika vijest je potresla hrvatsku nogometnu javnost.

Malo je tko mogao očekivati kako će današnje prijepodne donijeti velike vijesti s Rujevice, a prema svemu sudeći – to nije očekivao ni sam Željko Sopić.

Sada već bivši strateg Rijeke, održao je u 10 sati ujutro konferenciju za medije održanu u svrhu najave uzvratne utakmice protiv Elfsborga u trećem pretkolu Konferencijske lige.

“Odlazimo na noge Elfsborgu u četvrtak s jednim ciljem, a to je pobjeda i prolaz u daljnju fazu natjecanja. Znamo da su drukčija momčad kad igraju kod kuće i gledali smo zadnju njihovu domaću utakmicu koju su pobjedili 2:1. Ne mijenjaju previše svoj stil igre”, kazao je Sopić, ne sluteći kako mu je to posljednja press konferencija u ulozi trenera Rijeke.

Sopić za Sportske Novosti tvrdi kako je nakon konferencije pozvan u klupske prostorije gdje mu je rečeno kako više nije trener:

“Nemam što previše komentirati. Nakon konferencije za novinare, pozvao me sportski direktor Darko Raić-Sudar i rekao mi je da je predsjednik Mišković odlučio da više nisam trener. Nikakav mi razlog, ni povod smjene nije naveden. Ne znam što da kažem, odigrali smo dosad pet utakmica, ni jednom nismo izgubili, imamo razliku pogodaka 6:1, u Europi smo na korak do ostvarenja cilja… Jasno je da možemo igrati bolji i ljepši nogomet, ali odlazim uzdignute glave, po pitanju rezultata, igre i svega ostaloga! Rijeka je Miškovićev privatni klub i nemam se što buniti. To je njegovo pravo, on financira klub i tu sav razgovor prestaje”, zaključio je Sopić.

Sopić je na Rujevicu stigao početkom prošle sezone iz Gorice kao zamjena za Sergeja Jakirovića koji je naprasno otišao na klupu zagrebačkog Dinama. Kao trener Rijeke je ostvario zapažene rezultate, veliki dio sezone je proveo na prvom mjestu HNL ljestvice, da bi ipak naslov prvaka izgubio od Dinama u samoj završnici sezone.