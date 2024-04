Sopić: Nismo imali gdje popiti pivo u Puli, ljudi nam zatvorili i benzinsku

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Image

Trener Rijeke Željko Sopić otkrio je kako nakon pobjede protiv Istre (2:0) na Aldo Drosini nisu imali gdje ni proslaviti pobjedu.

Nakon što su proslavili bitnu pobjedu na Aldo Drosini, Sopić je htio počastiti svoje igrače na benzinskoj, ali vrata su bila zatvorena.

“Nismo imali gdje popiti pivo kada smo se vraćali s utakmice jer je sve bilo zatvoreno. Možda su se bojali brojnih navijača Rijeke, tako da smo se suhog grla vratili na Rujevicu”, rekao je Sopić u razgovoru za Večernji list pa nastavio:

“Nevjerojatno, ljudi ne žele novac! Eto, najprije nam u Puli ne žele otvoriti dodatnu tribinu, a onda nam ni benzinsku ne žele otvoriti.”

Još je jednom ponovio da će napraviti sve da osvoje titulu.

“Slažem se da je ovo nikad bolja prilika za osvajanje naslova i sve ćemo napraviti da budemo prvaci. To što nas javnost stavlja u drugi plan, to je sve u redu. Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, mi živimo i mukotrpno radimo za taj uspjeh, pa ćemo na kraju vidjeti. Ne nerviraju me previše napisi da Rijeka neće izdržati do kraja, mi smo fokusirani samo na Lokomotivu, ja uopće ne znam kada je termin utakmice s Dinamom, to mi je totalno nebitno. Kada smo u fokusu i treningu, ništa nas ne može izbaciti iz kolosijeka.”