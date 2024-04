Sopić nakon poraza od Lokmotive: ‘Nedjelja, 19:30, Rujevica, pa tko koga’

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

Rijeka je porazom od Lokomotive izgubila vodeću poziciju na prvenstvenoj ljestvici.

U posljednjem susretu 32. kola HNL-a nogometaši Lokomotive su kao domaćini u Kranjčevićevoj ulici svladali Rijeku 3-1 (2-0) te će iduće kolo na vrhu ljestvice, po prvi puta u sezoni, dočekati Dinamo.

Lokomotiva je dva pogotka postigla krajem prvog dijela, strijelci su bili Robert Mudražija u 37. i Marin Šotiček u 43. minuti. Na samom kraju, u 96. minuti, Šotiček se drugi put na ogledu upisao u strijelce. Jedini gol za Rijeku je dao Jorge Obregon u 67. minuti.

Trener Rijeke, Željko Sopić je čestitao Lokomotivi na pobjedi:

“Nema u nogometu najgoreg trenutka, u principu je tako, kako je. Čestitam Lokomotivi na pobjedi. Mi moramo staviti glave, očekuje nas bitna utakmica protiv Dinama u nedjelju. Imamo četiri kola do kraja i sve u svojim rukama. Dat ćemo sve od sebe da pobijedimo Dinamo na Rujevici”, poručio je Sopić.

Istaknuo je što nije bilo dobro u današnjem nastupu njegove momčadi:

“U prvom poluvremenu su nam zabili tri gola iz tri prekida. Loše smo reagirali, možda su negdje imali i malo sreće, ali nije to do sreće. Imali smo prilike da se primaknemo na neriješen rezultat, nemam što prigovoriti igračima. Mislim da smo u prvom dijelu previše tražili zadnji pas, bili smo brzopleti i nismo dobro razigrali. Gubili smo 2:0 iz tri prekida, to se ne bi smjelo dogoditi.”

Kratko je najavio nadolazeću utakmicu protiv Dinama koja bi mogla i odlučiti o naslovu prvaka:

“Nedjelja, 19:30, Rujevica, pa tko koga.”

Dinamo je sada po prvi puta ove sezone preuzeo prvo mjesto sa 72 boda, dok Rijeka na drugom mjestu ima jedan manje.