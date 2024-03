Sopić nakon pobjede uputio apel: ‘Nešto se mora promijeniti’

Podijeli :

HNK Rijeka

Nakon rutinske pobjede Rijeke nad Rudešom trener vodeće momčadi SuperSport HNL-a Željko Sopić nije previše "letio".

“Zadovoljan sam izvedbom i pobjedom. Imali smo neke dječje bolesti u prvom dijelu, ali sve u svemu ne mogu ništa reći osim da je bila naša dobra izvedba. Zabili smo rani gol, bili dominantni i to je najvažnije. Veseli me predstava i onih koji su počeli utakmicu i onih koji su ušli u nastavku. Pred nama je naporan tjedan, osam utakmica u tri dana, ali kad imate širok roster, a mi kažemo da imamo, onda svima moramo dati priliku. Neki su igrali danas, neki će igrati u srijedu i to je to”, komentirao je Sopić nakon pobjede 3:0.

Bilo je određenih rotacija u početnoj postavi, s obzirom na nadolazeće polufinale Kupa protiv Lokomotive i potom ligaški derbi s Hajdukom.

“Sve je bilo planski. Nije neka sad pamet kad kažem da nismo mogli staviti Pjacu odmah nakon reprezentacije, bilo bi to previše utakmica u kratkom periodu. Tako plemenitog igrača ne smijete raubati svaka dva tri dana. Naši stoperi su bili izvrsni. Janković je 35 dana bio out, nije bilo jednostavno ni njemu, ali ni drugim igračima koji se vrate od ozljede pa onda moraju igrati na ovakvom terenu. Ovo je jako opasan teren, stoga još jednom apeliram da se nešto promijeni.”

Rijeka je pobjedu potvrdila dvama brzim golovima početkom drugog poluvremena.

“Sve dok ne zabijete drugi pogodak u ovakvoj utakmici se može dogoditi neki dugi aut ili nešto slično. Rudeš ima Pavlovića koji je visok, to može biti opasno. No, sve u svemu, bila je ovo mirna utakmica, naši su stoperi zaista bili na jednom visokom nivou. Možda smo mogli i ranije riješiti pitanje pobjednika, ali to vam je tako kad imate mladu momčad i kad se svi žele dokazati. Kažem, zadovoljni smo, ali već od sutra gledamo prema sljedećoj utakmici.”