Sopić je zbog Amerikanca ponudio ostavku, igračev otac poručio: ‘Izvrstan je, dajte mu šansu’

“Došao sam u situaciju da je nekome nešto obećano i prije mog dolaska, za nešto. Sve je to u najboljem redu, do trenutka kad sam shvatio da to nije kvaliteta za Rijeku. Došli smo u situaciju kada je mladić trebao dobiti neku minutažu. Ja ne bih bio ja da kod mene ne igraju najbolju, kakvu bi ja to poruku poslao svojim igračima. Ako ste imućni i utjecajni, onda ćete igrati. Ako ništa, onda ćete biti po strani. sada svi žele objasniti javnosti da Sopić nije podoban jer je odlučio da neće staviti u igru čovjeka koji niti po jednom kriteriju to ne zaslužuje. Zašto da ga stavim? Da se svi poslije pravimo glupima i slijepima pored zdravih očiju?”

“Zar doista mislite su da navijači glupi pa ne vide da igrač te kvalitete ne može igrati na razini Rijeke. To se vidi iz aviona… To je moje mišljenje koje sam rekao Raić-Sudaru, Miškoviću i Šćulcu dva dana prije nastavka prvenstva i one čuvene utakmice protiv Gorice na snijegu i ledu. Dao sam im tada mandat na raspolaganje.”

Prvi čovjek Rijeke Damir Mišković demantirao je u razgovoru za Novu TV da je to bio razlog smjene, a sada se oglasio igračev otac George Juncaj. Steven se, inače, u međuvremenu pridružio slovenskom prvoligašu Muri.

Za Football Planet rekao je:

“Teško je pričati o vlastitom djetetu, ali vjerujem da je izvrstan. Nogometom se bavi od malih nogu i bio je jedan od prvih Amerikanaca koji je dobio ponudu Barcelone. Otišao je u Vitesse, igrao za Grasshoppers, pozvali su ga u Stuttgart, a onda samo ga vratili kući. Igrao je za moju momčad godinu i pol dana te studirao. Mislim da imam jako dobar odnos s njim, vjerujem da ćete, ako mu se pruži poštena prilika, svi biti zadovoljni s njime. Želio bih da mu date barem šansu i da ga upoznate.”