Sopić: Ako se netko od predstavnika medija naljutio, duboko se ispričavam

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

Jadranski derbi otišao je na riječku stranu.

Jedini gol na Rujevici postigao je Marco Pašalić, a ovako je to sve vidio trener Rijeke Željko Sopić koji je gostovao u emisiji Pod stijenama Kantride.

“Vratit ću se ponovno na ono što sam rekao jučer – mi Hrvati smo opće poznati po tome da smo ‘realan’ narod. Znači, nama je normalno da nemamo dva stadiona, da smo drugi i treći na svijetu, nama je normalno kad igraju Rijeka i Hajduk, da će to sigurno Rijeka pobijediti… Ja nisam baš takav sportaš i ne gledam to na takav način. Derbi je uvijek derbi. Mjesto na ljestvici vam pada u zaborav onog trenutka kad sudac da znak za početak utakmice”, rekao je Sopić.

“U tvrdoj i teškoj utakmici mi smo bili bolji takmac i zasluženo smo pobijedili, ali onaj tko je mislio da će to biti lako i da će to biti jedna šetnja, grdno se varao. Jer Hajduk ima puno dobrih igrača, a to što su ušli u bodovni zaostatak i ispali iz Kupa ne znači da su ti dečki zaboravili igrati nogomet”, dodao je.

Govorio je i o Istri protiv koje Rijeka igra iduće kolo.

“Moramo se dobro odmoriti i pripremiti za Istru. Svatko ima pravo na svoja razmišljanja. Reći ću nešto, prije nekih dva mjeseca, tko bi se kladio za jedan euro na Rijeku, rekli bi mu da je smiješan.

Sada je malo bolja situacija, ali i dalje hodamo po zemlji, čvrsto stojimo, znamo da je pred nama još sedam teških utakmice, uz dvije u Kupu. Moramo naporno trenirati i samo s treningom i odricanjem možemo biti sve bolji i bolji”, rekao je Sopić.

Uputio je ispriku hrvatskim novinarima.

“Nemam ja toplo-hladne odnose s medijima, ja kažem ono što jest. Ako se netko od predstavnika medija naljutio, duboko se ispričavam. Kako se ja pripremam za treninge i utakmice, tako bi se i predstavnici medija trebali bolje pripremiti za press-konferencije. Ako se ja pripremam, onda se mogu i oni, to je moje mišljenje, ali stvarno nemam problema ni s kim. Ako sam bilo koga uvrijedio na bilo koji način, duboko se ispričavam.”