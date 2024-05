Slovenski trener za SK o interesu Hajduka: ‘Žive do jeseni pa onda zaostaju 15 ili 20 bodova za Dinamom’

Podijeli :

Uroš Skaza

Jedno od imena koje bi od iduće sezone s klupe moglo voditi momčad Hajduka je Ante Šimundža.

Gostovao je u emisiji Pod prečko na slovenskom Sport Klubu gdje je između ostalog bilo govora i o euforiji koja je ove sezone zahvatila splitski klub.

“Otac mi je iz Splita, poznajem tu sredinu. Hajduk mi je prirastao srcu, poznajem splitski sindrom. Žive do rujna ili listopada, koliko traje Europa, a na kraju zaostaju između 15 i 20 bodova za Dinamom”.

Slovenski stručnjak trenutno vodi Maribor koji se nalazi na drugom mjestu slovenskog prvenstva, no nije posve sigurno da će voditi momčad i naredne sezone jer turski investitor ulazi u klub. Zato neki misle da bi mogao preseliti na Poljud.

“Jako teška sredina, teško je reći što promijeniti ili što bi se trebalo promijeniti. Ponavljaju se želje, ali na kraju krajeva, Dinamo je prvak. Ne razmišljam o tome, razmišljam kako biti što bolji s Mariborom, kako doći do rezultata, kako dati maksimum momčadi.

No gdje će mu put odvesti, to je druga stvar. Ako se spominje slovenski trener, onda imamo kvalitetu. Izbornik Matjaž Kek je ostavio izniman trag u Hrvatskoj, njegovo se ime uvijek spominje u kuloarima. Ako se i moje spominje, to je samo pozitivno za nas”, odgovorio je Šimundža na pitanje o interesu Hajduka.