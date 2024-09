Slovenac koji život ne može zamisliti bez ‘patnje’, koju bi uvijek ponovio

Naš novinar Darin Janković i Rok Tamše novinar slovenskog Dela razvili su dugogodišnje prijateljstvo. Nakon Darinovog uvoda prenosimo Rokov tekst objavljen u ljubljanskom Delu.

Mudro birajte prijatelje – kaže stara poslovica. I zaista, trudio sam se u životu držati te mudrosti i drago mi je da uz sebe imam popriličnu i pomno odabranu grupu odličnih prijatelja. I to vrlo različitih u smislu životne dobi, profesije, interesa, obrazovanja, nacionalnosti… ali i klupske pripadnosti.

Naime, u najuži krug svojih najboljih prijatelja – ja koji se s Dinamom budim i liježem te kuham ili smrzavam na zapadnoj tribini stadiona u Maksimiru nekoliko desetaka večeri svake godine – nekako sam uspio utrpati dva navijača Hajduka, luda za splitskim klubom. I što je najsmješnije, nijedan nije niti Splićanin, čak niti Dalmatinac.

Kako su njih dvojica postali „bili tići“ zanimljiva je priča. Jambi je, na jednoj od svojih brojnih direktorskih pozicija, završio u Splitu. Nakon samo nekoliko mjeseci „najlipši grad“ i njegovi „posebni“ stanovnici potpuno su zaludili ovog inače vrlo staloženog Međimurca i pretvorili ga u fetivog Splićanina. Dio procesa bio je zaljubljivanje u Hajduk, iako do tada za nogomet nije previše mario. Život ga je odveo iz dalmatinske prijestolnice, a ovaj uspješni poslovni čovjek svoju emotivnu vezu sa Splitom proživljava kroz Hajduk.

Rok je Slovenac, izvrsni sportski novinar, a njegova ljubav prema Hajduku vjerojatno potječe od činjenice kako svaki Slovenac obožava Dalmaciju. On je još luđi za Hajdukom od Jambija, barem kada je riječ o eksponiranju na van. Njegov je ljubljanski momački stan izgledao kao kombinacija Hajdukovog fan-shopa i oltara neke crkve posvećene Svetoj Torcidi, tako da sam pri prvoj posjeti ozbiljno posumnjao u njegovo mentalno zdravlje.

Kada nečiji klub izgubi zajebavamo jedan drugoga do iznemoglosti, ali naša naklonost nogometnom klubu nikada nije niti milimetar utjecala na kvalitetu naših odnosa. Štoviše: uspjesima se Hajduka veselim radi njih, a znam da se i oni uspjesima Dinama vesele radi mene, iako to jedan drugome nikada nećemo priznati. Priznajem, meni je bilo nešto lakše trpjeti sve što se događalo u Dinamu i Hajduku u zadnja dva desetljeća, ali… to ti je tak.

U međuvremenu Jambi vjerojatno razmišlja kako se nekako vratiti u Split, a Rok piše fantastične tekstove koje objavljuje u svojoj novinarskoj kući Delo, poput ovoga koji slijedi: