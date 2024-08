Slaven vraća dva ‘HNL kapitalca’, jednog je skupo prodao u Hajduk, drugi je bio na posudbi

U Hajduku se nikada nije do kraja nametnuo. Prvo je igrao do siječnja 2022. godine i u tom razdoblju skupio 56 nastupa većinom igrajući na lijevom beku i lijevom krilu. Zabio je dva gola i upisao četiri asistencije prije nego što je otišao na posudbu u portugalski Famalicao, gdje je trebao ostati za stalno, ali klub nije iskoristio pravo otkupa pa se vratio u Hajduk.

Hajduk ga je na ljeto 2022. godine poslao na posudbu u Šibenik gdje je odigrao cijelu sezonu, upisao 33 nastupa, zabio šest golova i upisao dvije asistencije. Posebno ostaje upamćena utakmica odigrana u rujnu 2022. godine kada je protiv Hajduka na Šubićevcu ušao u igru u 86. minuti, a u 97. minuti zabio gol za izjednačenje i otkaz tadašnjem treneru Hajduka Valdasu Dambrauskasu.

U Šibeniku se nametnuo i prošlog ljeta se vratio u Hajduk te u prvom dijelu sezone upisao 14 nastupa u kojima je zabio jedan gol i upisao jednu asistenciju. Ponovo se nije do kraja nametnuo i Hajduk ga je u zimskom prijelaznom roku prodao u Dunajsku Stredu. Tamo je do sada upisao šest nastupa i jednu asistenciju, a sad bi trebao raskinuti ugovor koji vrijedi do ljeta 2027. godine. Prema Transfermarktu, vrijedi 325 tisuća eura.