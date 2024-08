SKener: Samo da Dinamo ne bude Barcelona

Podijeli :

Goran Mehkek CRPIX via Guliver

Ako kojim slučajem niste vidjeli dvoboj Dinamo - Qarabağ 3:0 koji je odigran 20. kolovoza 2024. u Maksimiru ostali ste zakinuti za sve lijepo i više od toga što može ponuditi jedna nogometna predstava. Topla preporuka: obavezno pogledati, a Dinamovom stožeru to predlažem da učini i - dvaput

Na mobitel je u zadnjim sekundama sletjela poruka:

“Tako je Dembele kod 3:0 za Barcelonu protiv Liverpoola 2019. godine promašio zicer, a Messi je plakao za tom prigodom.”

Da, Martin Buturina, koji je još jednom pokazao klasu, imao je na vrhu svoje kopačke udarac za 4:0. I sve je naparavio majstorski, ali lopta nije željela u mrežu – odbila se od stative. Samo napad prije Martin se sjajno otvorio u kontru, no idealno postavljenog Kulenovića nije uspio pronaći. Bile su to dvije šah-mat pozicije da Dinamo proslavi ulazak u Ligu prvaka već ove večeri.

Ako ste emotivni ‘invalid’ i u životu ste led ledeni ili vam je nadimak ‘flegma’, vjerujem da vas je ‘prvi čin’ bitke za 35 milijuna eura i nastupom u nogometnoj Ligi prvaka morao barem – zainteresirati. Jer ono što su u Maksimiru odigrali hrvatski i azerbejdžanski prvak ne viđa se svaki dan. Naprotiv, ovo je bila ludo dobra utakmica. Dakle, da je sve tu bilo normalno onda bih naslov glasio otprilike ovako: Dinamo je nakon prve utakmice i 3:0 osigurao redizajniranu Ligu prvaka, puste milijunčeke eura, a plavi puk je mogao pjevati do zore…

Možda će te na trenutak pomisliti da buncam i haluciniram, no vidio sam jednu momčad koja mi je usprkos tih 3:0 ipak nije dala da spokojno zaspem. Ono što su od 25. do 65. minute odigrali nogometaši Gurbana Gurbanova je bila nogometna poezija. Hakl na maksimirskom tepihu, vic u igri, lakoća pokreta i niz velikih prigoda. Ima dana kada lopta neće u gol, na Dinamovu sreću to je bio baš ovaj. Famozni Nevistić na golu i popriličan kontigent sreće spasili su u tom razdoblju Modre od nokauta. Izgledao je Dinamo kao Rocky Balboa, izdaran i krvav, teturao je ali je kvatao kisik iz maksimirske šume.

A onda je Sergej Jakirović napravio dvije izmjene u 63. minuti. Xoxa i Pjaca, koji je zabio prvi gol su izašli iz igre, a ušli su Bernauer i Kulenović. Dodao je malo kasnije i zamjenu – Petković na klupu, Cordoba u igru. Bernauer je osnažio obranu, Azerbajdžanci su teže šetali oko i u kaznenom prosoru, a Kulenović se prometnu u “Heroja ulice” kako su mu tepali navijači nakon utakmice. Dva gola, mogao je i teći da je Baturina bio prisebniji.

Bio je to svojevrsni roller coaster u igri i emocijama, dvoboj u kojem je Dinamo rezultatski trijumfirao, ali i u segmetima i brinuo. Prelako je Qarabağ osvajao maksimirski travnjak, prečesto za jednu ozbiljnu utakmicu je vezni red ispadao, a obrana morala napuhavati čamce za spasavanje. I da se sve odigralo u Zagrebu, koga bi bilo briga.

Osam dana će sada za Azerbajžance biti vječnost, za Jakirovića pak vrijeme da ima pripremljeno više scenarija. Koliko god paradoksalno zvučalo, većina Dinamove momčadi će morati igrati bolje i prije svega pametnije. E, to je utakmica za Brunu Petkovića, kada će Azeri morati baciti sve na jedan broj – i to broj četiri, da ih svojom klasom kazni kad god će to biti moguće. Kompaktno, gusto, plitko, čvrsto i blizu igrača je ono što treba zagrebačkim lavovima. Hrbaro i s gardom pobjednika i nekog tko zna da je Liga prvaka prirodno kruženje, Dinamo mora otputovati u Baku. Podrazumijeva se da je rezultat 0:0 i da vatra ovog dvomeča još nije ugašena.

I da se vratimo na onu Barcelonu. Uzvrat polufinala se igrao na Anfieldu, a Katalonci su imali 3:0! No, nakon vjerojatno jedne od najvećih utakmica u eri Jurgena Klopppa Liverpool je prošao dalje rezultatom 4:0.