Šimunić za SK: Livaja je najbolji kad je spreman, a Dinamu će trebati vremena

HNK Hajduk Split

Hajduk je preuzeo vodeće mjesto na ljestvici HNL-a. Svladao je Dinamo na Maksimiru, a trenutak odluke dogodio se u drugom poluvremenu.

Tada je Marko Livaja zabio jako lijep gol, a još ljepše asistirao mu je Dominik Prpić. Time je prekinut niz od dva uzastopna poraza, koja je prošle sezone doživio u prvenstvu i Kupu.

Josip Šimunić je od 2011. do 2014. godine bio igrač Dinama. U razgovoru za Sportklub komentirao je derbi, ali i igrače koji su nastupali. Uz to, osvrnuo se na smjenu u Hajduku koja se nedavno dogodila.

Na Maksimiru odigran je najveći derbi hrvatskog nogometa između Dinama i Hajduka. Kako ste vidjeli njihov prvi sraz ove sezone?

“Mislim da je bila jako zanimljiva utakmica. Većina ljudi mislila je da Hajduk nema šanse, ali pokazao je jako dobru igru. Igrači Hajduka su se dosta dobro branili i bili su pametni. Čekali su svoju priliku, koju su uspjeli iskoristiti. Po meni, vjerujem da je Hajduk zasluženo pobijedio iako je Dinamo imao puno prilika. Međutim, Dinamo nije bio pravi kao u zadnja dva mjeseca.”

Ovom pobjedom Hajduk je postao lider u poretku, ali to je privremeno jer ovisi kako će Rijeka odigrati ovaj vikend. Osim toga, prekinuo je niz od dva poraza zaredom koja je prošle sezone imao od Dinama.

“Ono što je bilo prošle sezone je gotovo. Dinamo je izborio Ligu prvaka, čime je koliko-toliko riješio financijski dio za ovu sezonu. Nažalost, Hajduk ima puno problema. Ne na terenu, nego izvan njega. Mislim da je ovaj rezultat pozitivan za Hajduk i ako ovako nastavi dalje, prvenstvo će ove sezone ponovno biti zanimljivo. Uvijek sam za to da momčad nema 15 ili 20 bodova prednosti, iako je puno ljudi mislilo da će biti velika razlika između Dinama i ostalih momčadi. Pokazalo se da razlika nije baš toliko velika. Prvenstvo je na početku, ali pozitivno je da su utakmice kvalitetne. Moram se osvrnuti na suca, koji je bio jako loš. Sudac je pokvario utakmicu sa nekim stvarima i od prve do zadnje minute uopće nije imao kontrolu. Žao mi je zbog toga, ali nadam se da će se to jedan dan vratiti u smislu da kvaliteta suđenja bude onakva kakva treba biti.”

Jesu li zadnja dva rezultata u HNL-u zabrinjavajuća za Dinamo (remi sa Rijekom i poraz od Hajduka) s obzirom da na otvaranju Lige prvaka slijedi Bayern, koji je odlično i sa maksimalnim učinkom ušao u Bundesligu (dvije pobjede i šest bodova)?

“Igraš protiv najbolje momčadi u Europi, a Bayern je sigurno među prve tri-četiri. Bayern je veliki klub i mislim da Dinamo nema što izgubiti. Treba uživati u toj utakmici i vjerujem da će biti tako. Dinamo ima puno novih igrača, koji jednostavno trebaju vremena za prilagodbu. Trebat će im malo vremena da upoznaju Ligu prvaka i državu. Mislim da će sve doći na svoje, a poraz ponekad dobro dođe. Vjerujem da će Dinamo doći k sebi i biti malo više koncentriran, a u nogometu nema jednostavnog suparnika.”

Kako vam se činio poznati dvojac Petković-Livaja?

“Mogu vam reći da Petković nije bio pravi i na razini na koju smo svi naviknuli, a Livaja je iznenadio. Ne samo mene, nego puno ljudi. On izgleda dobro i moćno te je pokazao put tako što je izgubio nekoliko kilograma. To radi zbog sebe, ali i za svoj klub. To je jako pozitivno i svaka mu čast na tome. To mogu raditi samo karakterni igrači i Livaja pokazuje svima da je najbolji igrač HNL-a.”

Osim Petkovića i Livaje, nastupali su Pjaca koji se vratio u Dinamo i Rakitić koji je debitirao za Hajduk. Uz njih, tu su još bili Rog i Melnjak koji su povezani na rodbinski način (oni su bratići).

“Pjaca je pravi igrač. Vratio se zdrav i to je najbitnije. Puno se trudio, ali nije išlo. Rakitić je najbolji igrač hrvatskog nogometa svih vremena. Odigrao je vrhunski i dosta brzo se prilagodio momčadi. On je veliki plus za Hajduk. Rog i Melnjak su odlični dečki te je bitno da ostanu zdravi kao Pjaca s obzirom da su imali dosta ozljeda.”

Hajduk je predstavio novog sportskog direktora. To je Francois Vitali iz Francuske, koji je naslijedio smijenjenog Nikolu Kalinića. Kako gledate na rješenje, koje je klub brzo pronašao?

“Žao mi je da Nikola nije dobio pravu priliku i to je moje osobno mišljenje. Ovog čovjeka ne znam, ali vrijeme će pokazati. Treba svima dati šansu i na kraju sezone podvući crtu tko je što napravio. Na kraju krajeva, klub je iznad svega. Svi mi dođemo i odemo, a klub ostaje i uvijek treba biti na prvom mjestu.”