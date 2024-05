Šibenik uoči utakmice sezone predstavio projekt novog stadiona: Ovo će biti vrh u Hrvatskoj

Podijeli :

Screenshot NK Šibenik youtube

HNK Šibenik u službenim klupskim prostorijama predstavlja "mega projekt", kako je nazvan u službenom pozivu, odnosno projekt i idejno rješenje izgradnje novog i modernog stadiona Šubićevac. Na konferenciji za medije su vlasnik kluba Željko Karajica, arhitektica i projektantica Angela Vlaić, gradonačelnik Željko Burić i saborski zastupnik Hrvoje Zekanović.

Podsjetimo, Zrinski Osječko 1664 i Šibenik će u nedjelju, 2. lipnja igrati utakmicu posljednjeg, 33. kola SuperSport Prve NL. Zrinski ima 81 bod, a Šibenik dva manje, što znači da će ta utakmica odrediti prvaka druge hrvatske lige te ujedno budućeg člana SuperSport HNL-a.

“Kada smo krenuli prije više od godinu dana, bilo je priče što ćemo i kako, bilo nas je manje. Ponosan sam što danas najavljujemo idući korak. Ni ovo u čemu smo sad, ove prostorije, prošle godine nije bilo. Imamo ovaj vikend odraditi neke nove zadatke, ali projekt koji danas predstavljamo počeli smo par mjeseci nakon što smo preuzeli klub.

Tad nije bilo jasno hoćemo li se vratiti u ligu, ali ovakvi projekti su dugoročni. Želimo u Šibeniku nešto napraviti, što će imati jačinu za budućnost. Danas predstavljamo stadionu na Šubićevcu. Imao bi 8000 ljudi, bio bi na europskoj razini. Bio bi to vrh nogometa u Hrvatskoj, ali služio bi i za europska natjecanja.

Dao bi nam viziju i za podmladak. Pionori i juniori gledaju što se događa i oni bi za pet-šest godina trebali igrati u ovim okolnosima. Oko mene su puno važniji ljudi od mene, koji će po podržati”, rekao je Željko Karajica, predsjednik HNK Šibenik.

Gradonačelnik Šibenika Željko Burić: Ovdje je potpuno jasan odnos vlasnika kluba i lokalne samouprave

“Idejno rješenje je usklađeno s GUP-om grada. Idejno rješenje ima riješen problem parkiranja. Mnogi u Hrvatskoj nisu riješili pravno-imovinske odnose, a ovdje su riješeni. Ovdje je potpuno jasan odnos vlasnika kluba i lokalne samouprave. Sve je to do detalje napisano u ugovor o privatizacji HNK Šibenika.

Sve što ovdje vidite može ići u realizaciju. Ne postoji potencijalan problem, za razliku od mnogih koji govore o toj temi. HNK Šibenik i Grad Šibenik, uz pomoć zastupnika kao što je Hrvoje, kreću u zatvaranje financisjke konstrukcije za izgradnju stadiona”, izjavio je Burić, najavivši da će Šibenik imati “impozantnu sportsku infrastrukturu”.

Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović: Naglašavam da projekt nije jeftin niti je od jučer.

“Pratim Šibenik iz lokalpatriotizma, koji je jako bitan. Moram ovdje naglasiti da ne postoji bolji primjer ulaganja u sport u Hrvatskoj nego što je ulaganje u HNK Šibenik. Sve što su vlasnici, kada su dolazili, najavili, ostvarili su i znatno više. Zato smo Burić i ja ovdje.

Naglašavam da projekt nije jeftin niti je od jučer. Razvija se prema želji predsjednika kluba. Hvala uključenima što su uložili ogroman trud za izradu idejnog rješenja. Bude li podrška od strane Grada i Uprave Šibenika i dalje, projekt će se realizirati. Za kraj bih rekao jednu, možda ključnu rečenicu – u subotu idemo po pobjedu, a onda u Zagreb po eure.

Arhitektica i projektantica Angela Vlaić: Sve kategorizacije UEFA-e i sve što smo ispoštovali omogućuje nam da sudjelujemo organiziramo sve osim finala

“Prostor ispred vas, odnosno iza mene, vidno je konteksta uskog prostora, gradskog tkiva i Park-šume Šubićevac, to su nam zadane okolnosti, ali smo ga odlučili pretvoriti u ono što će stadion činiti posebnim i pretvoriti ga u prednost.

Sve kategorizacije UEFA-e i sve što smo ispoštovali omogućuje nam da sudjelujemo organiziramo sve osim finala, za što imamo posebne regulacije. Obukli smo ga u membranu koja će omogućiti da prostor dugo traje i lako se održava. U konačnici, da izgled ne bude težak za okolinu i za onog pješaka koji se tuda kreće i šeta, kao i da se onaj na stadionu dobro osjeća danju, noću, kada svijetli ili ne svijetli.

Dobili smo prostor koji je u prizemlju s ove strane grade i javan sa strane prema šumi. U njemu će biti sadržaji za građane, kafići, fan shop, restorani i sve ono što je potrebno. Na katu bi bio ‘balun’, koji bi udomio sve sadržaje. Organizirani su ulazi, svlačionice, prostori za javnost… Organizirali smo i prostor ispod tribina za gledatelje, što smo dimenzionirali i za koncerte ili drugačija događanja od sportskih.

Bila bi tu i VIP loža, prostor za novinare, kamere, gledatelje, reportere… Dobili smo prostor s natkrivenim tribinama, sve je natkriveno membranom koja će zaštiti školjku stadiona. Dobili smo jednostavan, nenametljiv stadion koji se odnosi prema svojoj okolini. Neka djeca i nove generacije mogle bi se naći u novom prostoru, s novim željama i snovima”, izjavila je Vlaić.

Uslijedila su pitanja novinara

Burić: Pričali smo o 50 milijuna eura

“Projekt je počeo s ovim danom. Posebno sam naglasio. Na trenutak smo odlutali u mislima i tražili novu lokaciju, međutim Šubija, kako je nazivaju Funcuti, je tradicija. Ostajemo na Šubićevcu, to je naš identitet i to poštujemo. Svi preduvjeti za ozbiljan projekt su ovdje riješeni. Imamo odgovore na sva pitanja.

Idući tjedan ćemo formirati radnu grupu koja će pratiti dinamiku razvoja projekta. Nama ostaje napraviit plan, aplikacije za financiranje projekta… Spremni smo za sastanak s novim ministrom turizma. Od ponedjeljka moramo dogovarati planove za zatvaranje financijske konstrukcije.

Pričali smo o 50 milijuna eura, ali ponavljam, kroz projekt će se riješiti nova sportska dvorana, a kroz ovaj ćemo Šibeniku podariti moderan stadion. Sustići ćemo one koji su to odavno napravili. Nisam spomenuo kredit, zatvorit ćemo financijsku konstrukciju, a idući razgovor je s ministrom turizma. Postoje europski fondovi koji definiraju ulaganje u sportske objekte.

Nije to priča samo stadiona, već i kulturne destinacije u Šibeniku i onda će se događati već ove godine. Dobit ćemo i koncertnu markicu, ovo će biti lokacija za zabavu mladih ljudi i njihovo povezivanje sa sportom, gradom i identitetom. Zato postoji novac. U kojem će se postotku financirati, to ćemo vidjeti.

Ako treba, možemo sami izgraditi stadion, ali iskoristit ćemo ako možemo dobiti novac sa strane.

Zekanović: Kod Maksimira postoje imovinsko-pravni problemi, koji se rješavaju. Mi takve probleme nemamo

“Danas u Hrvatskoj postoje strateški projekti sportske infrastrukture, to su Poljud i Maksimir. Kod Maksimira postoje imovinsko-pravni problemi, koji se rješavaju. Mi takve probleme nemamo. Razvit ćemo model tripartidnog financiranja projekta: lokalna samouprava, vlasnici kluba i država Hrvatska. To je novi model, primjer drugima i Hrvatska će na to sigurno pristati.

Moram naglasiti da su tu privatni investitori koji su uložili milijun eura u manje od godinu dana koliko su u klubu.

Burić: Vlasnik stadiona je Grad Šibenika, 100 posto. HNK Šibenik je bezuvjetni korisnik

U ugovoru o kupoprodaji HNK Šibenika definirani su način upravljanja i ulaganja, sve je to Gradsko vijeće usvojilo. Vlasnik stadiona je Grad Šibenika, 100 posto. HNK Šibenik je bezuvjetni korisnik u određenom vremenskom periodu, mislim da je to 30 godina. Na ulazu u grad dobit ćemo impozantan stadion za razliku od travnate ledine koju smo imali dosad.