Šafarić: Pokušat ćemo igrati koliko nam Dinamo bude dopustio

Podijeli :

NK Varaždin

Zaostala utakmica 5. kola HNL-a između Dinama i Varaždina bit će odigrana sutra.

Susret je na rasporedu od 17 sati na Maksimiru, a tom prilikom taj ogled je najavio trener Varaždina Nikola Šafarić.

“Dinamo je u naletu, igra jako dobro, pobjeđuju dosta rutinski sve utakmice. Sigurno nas očekuje dobra atmosfera i goropadni Dinamo, a mi idemo dati sve od sebe, pružiti šansu i nekim igračima koji su možda malo manje igrali. Imamo i sitnih problema s ozljedama tako da ćemo osvježiti momčad i idemo uživati u dobroj atmosferi.”

Upitan je Šafarić može li Varaždin pomoći nekome u borbi za naslov.

“Mi želimo pomoći prije svega samo sebi. Idemo svaku utakmicu odigrati što bolje možemo, tako da mi gledamo samo sebe, a kako će se utakmice odvijati, hoćemo li nekome pomoći ili odmoći, to ćemo vidjeti. I jedna i druga ekipa ovise same o sebi, bit će zanimljivo prvenstvo do samog kraja. Igraju i međusobno tako da nas čeka zanimljiv završetak.”

Za kraj je zaključio:

“Pokušat ćemo igrati koliko nam Dinamo bude dopustio. Naravno da je Dinamo favorit, da je teško kod njih igrati, ali mi ćemo pokušati dobiti posjed koliko će to biti moguće i koliko ćemo biti raspoloženi za igru.”