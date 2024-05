Ristovski: Dinamo nema takav gard da ide na gostovanje i čuva rezultat

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX by Guliver

Jedan od onih kojega navijači iznimno poštuju u Maksimiru zasigurno je Stefan Ristovski.

Ristovski je omiljen među navijaćima Dinama.

“Otkako sam došao u Dinamo, ponosno nosim ovaj dres i dajem svoj maksimum”, prokomentirao je to. “Mislim da nema velike razlike, lijepo je čuti da te navijači vole, ali to nije zato jer sam lijep, nego zato jer dajem maksimum, tako je to u svakom poslu. Nastavit ću raditi svoj posao i bit ću ponosan”, rekao je Ristovski, pa otkrio hoće li slaviti gol protiv bivšeg kluba ako zabije.

“Ne razmišljam o takvim stvarima, nisam igrač koji daje puno golova, vidjet ćemo kako će me emocije nositi. Bit ću najponosniji ako se Dinamo vrati kući s tri boda.”

Nastavio je o derbiju za vikend na Rujevici.

“Mislim da nema veze, ovo je posebna utakmica, ostala su četiri kola do kraja, matematika je vrlo jasna. Maloprije sam rekao da je Rijeka zasluženo tamo gdje je, čestitam joj na tome. Bit će zanimljiva utakmica, nadam se poštenoj borbi i da ćemo pokazati svoj pravi gard s pravom energijom te da ćemo se vratiti s tri boda”, rekao je Ristovski, pa otkrio hoće li igrati na bod.

“Otkad sam došao u Dinamo, nikada nije igrao na bod. Dinamo nema takav gard da ide na gostovanje i čuva rezultat. Dinamo ima visoke ciljeve i tako će biti u budućnosti.”