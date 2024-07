Rijeka odbila Dinamovu ponudu za Pašalića: ‘Znamo da bi ga naš bivši trener rado vidio u svojim redovima…’

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver Images

Sportski direktor Rijeke Darko Raić-Sudar potvrdio je da je Dinamo bio zainteresiran za Marca Pašalića, ali da od toga zasad neće biti ništa.

U razgovoru za SN, sportski direktor Rijeke osvrnuo se na Dinamov interes za hrvatskog reprezentativca Marca Pašalića:

“Veliki je interes za Marca. Imao je ozbiljnu ponudu iz Katara, koja je zadovoljila klub, ali on ju je odbio, što je njegovo pravo. Kada se radi transfer, znamo svi da sve strane moraju biti zadovoljne. Bilo je još upita, pa tako i od strane Dinama. Znamo da bi ga naš bivši trener rado vidio u svojim redovima, procijenio je da mu je potreban i ima jako dobro mišljenje o njemu. Uostalom, i sam je sudjelovao u njegovom dovođenju u Rijeku prošlo ljeto. No da bi se to ostvarilo…”, rekao je Raić-Sudar i dodao:

“Ponudu koju je Dinamo dao mi smo odbili. Što se Rijeke tiče, ta ponuda nas nije zadovoljila. Pašalić je naš igrač, s nama je i tako će i biti dok ne dođe neka adekvatna ponuda koja će zadovoljiti i nas i njega. Mi smo svoje rekli i na tome je ostalo.”