Rat Demona i Tramezzanija nastavljen u Šibeniku, policija spriječila fizički sukob

Nakon završetka utakmice Šibenik i Istra "zakuhalo" se ne relaciji navijača Istre i njihova trenera Paola Tramezzanija.

Da navijači Istre, Demoni, nisu zadovoljni Paolom Tramezzanijem, jasno je već neko vrijeme. Nedavno nakon poraza od Lokomotive talijanski se stručnjak požalio:

“Ljutnja? Prihvaćam da me netko kritizira kao trenera i kaže da sam loš trener, ali ne prihvaćam da me se vrijeđa na osobnoj razini. To je prvi puta u mojoj karijeri da me domaći navijač tako uvrijedio, a i moram reći da sam neugodno iznenađen. Idemo dalje, znat ćemo reagirati, momčad i ja, siguran sam u to…”

Odnos s navijačima dodatno se pogoršao nakon remija 0:0 u Šibeniku, iako su Puljani gotovo sat vremena igrali s igračem manje.

Nakon završetka utakmice mala skupina gostujućih navijača imala je verbalni okršaj s Tramezzanijem. Bilo je tu očito i teških riječi s obje strane, a morala je reagirati i policija kako bi sve primirila, donosi Slobodna Dalmacija. Tramezzanija su također morali smiriti članovi stručnog stožera Istre, među njima i sportski direktor Saša Bjelanović.

Gdje je zapelo i odakle je sve krenulo, teško je procijeniti. Tramezzani je ne tako davno u očima pulske nogometne javnosti bio okarakteriziran preporoditeljem, no to se među domaćim navijačima očito promijenilo.

Budući da sukob traje sada već neko vrijeme, pitanje je koliko će još strpljenja imati Tramezzani i, još važnije, hoće li vodstvo kluba stati iza njega i time neizravno prkositi navijačima.