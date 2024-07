Rakitića pitali može li Hajduk biti prvak, evo kako je odgovorio

Podijeli :

BaptisteAutissier/Panoramic via Guliver Image

Ivan Rakitić na predstavljanju javnosti kao novi igrač Hajduka dobio je i pitanje o mogućem osvajanju titule.

Rakitić je na predstavljanju poručio kako želi pomoći Hajduku. Dobio je pitanje može li Hajduk doći iduće sezone do titule?

“Prije svega bih se zahvalio svima koji su me došli pozdraviti. Svi mi imamo istu želju, a to je pobijediti svaku utakmicu. Ja sam tek sletio, želim upoznati trenera i suigrače. To je ono što želim. Da se svi trudimo, da radimo zajedno i svi imamo taj poseban gen da želiš pobijediti sve. Kad igram s djecom Uno, teškog srca im puštam, a želim ih pobijediti. Jedva čekam da zaigram, idemo utakmicu po utakmicu i ne želim razmišljati što će biti za devet mjeseci. Sljedeća utakmica je najbitnija“, rekao je Rakitić.