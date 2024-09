Predsjednik Hajduka demantirao Kalinića: ‘Pavelin ne vodi klub iz sjene’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Održana je izvanredna konferencija za medije na Poljudu.

Nakon što je Nikola Kalinić održao žestoku press konferenciju u kojoj je kritizirao klupski vrh u Hajduku, sazvana je izvanredna konferencija za medije na Poljudu, a na njoj je govorio predsjednik Uprave – Ivan Bilić.

Podsjetimo, Kalinić je kazao kako predsjednik Nadzornog odbora, Aljoša Pavelin ima glavnu riječ u vođenju kluba:

“Ovi ljudi koji su trenutno bili poviše mene nemaju veze ni sa Splitom ni Hajdukom. Oni će se razbježati, nije ih briga za ništa. Jednostavno mi nisu dozvolili dovođenje nekih igrača. Ja to moram pitati predsjednika, a on tražiti odobrenje NO-a. To jako dugo traje što nema smisla, u nogometu se stvari dešavaju brzo. Takvo upravljanje klubom nema smisla. Predsjednik me zvao i rekao da dobijam otkaz, rekao sam mu da nema problema i da znam da to nije njegova odluka. Aljoša Pavelin vodi klub.”

Bilić se kratko osvrnuo na taj komentar o Pavelinu:

“Neću tužiti Kalinića zbog konferencije. Pavelin? On ne vodi Hajduk iz sjene. On je predsjednik NO-a i ima svoje ovlasti.”

Predsjednik kaže kako razumije da Kalinić vjeruje kako ima ispravne stavove:

“Kalinić je hajdukovac i vjeruje da ima ispravne stavove. Žao mi je i pretpostavljam da nije htio imati ovakav oproštaj. Pretvorilo se to u live presicu na kojoj su novinari postavljali pitanja. Imao sam velika očekivanja i mislio sam da će on biti dugoročni sportski direktor.”