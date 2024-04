Pjaca: Hoću li protiv Dinama imati milosti? U nogometu nema toga

Podijeli :

HNK Rijeka

Slijedi nam uzbudljiva završnica domaćeg nogometnog prvenstva.

Rijeka je trenutno vodeća u prvenstvu, pet kola prije kraja imaju dva boda više od Dinama. Približava se i njihov međusobni derbi, 5. svibnja na Rujevici koji bi vrlo lako mogao odlučiti o naslovu prvaka. Marko Pjaca prokomentirao je za Radio Rijeku utakmicu s Goricom gdje je momčad s Rujevice slavila 3:0.

“Utakmica s Goricom je bila teška i tvrda. Osvojili smo jako, jako važna tri boda. Važne su mi pobjede, a ako asistiram i zabijem, to je bonus”, rekao je Pjaca pa najavio sljedeće dvije utakmice protiv bivših klubova, Lokomotive i Dinama.

“Kao uvijek, idemo na pobjedu. Optimističan sam, mislim da će s gležnjom za tjedan dana biti sve u redu. Hoću li protiv Dinama imati milosti? U nogometu nema toga. Ja igram za Rijeku, radiš za sebe i svoju momčad. To je to.”

Osvrnuo se na činjenicu da je Dinamo posljednja dva kola igrao ranije uoči Riječana.

“Malo smo slabije ušli u zadnje dvije utakmice, ali mislim da to nije do toga što je Dinamo igrao prije. Koncentriramo se stvarno na sebe, još ne osjećamo neki pritisak, a osim toga, znamo da je na kraju krajeva sve u našim rukama, tako da ćemo mi igrati dobre utakmice i ako ćemo igrati kao što smo igrali do sada, onda ne bi trebalo biti apsolutno nikakvih problema. Tako da ja mislim da nije do nekakvog pritiska zato što je Dinamo igrao prije nas.”