Pašalić o borbi za naslov: ‘Mi smo skroz opušteni, uopće ne gledamo previše ljestvicu’

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Napadač Rijeke se osvrnuo na borbu za naslov u HNL-u.

Utrka za prvim mjestom u hrvatskom prvenstvu dugo nije bila napetija. Dok se Hajduk i Dinamo kroz cijelu sezonu pomalo muče, Rijeka je ‘ispod radara’ nizala pobjede i trenutno drži prvo mjesto s ugodnom prednošću.

Za Radio Rijeku, intervju je dao jedan od najboljih igrača Rijeke, hrvatski reprezentativac Marco Pašalić.

Komentirao je burnu proslavu gola za 1:0 u posljednjem kolu HNL-a protiv Rudeša:

“Meni je rekao trener prije utakmice da ću zabiti i onda sam zabio u devetoj minuti. Emocije su me nosile i onda sam trčao, nisam znao gdje trčim, što radim i trčao sam prema njemu i zagrlili smo se”, objasnio je Pašalić koji je okončao petomjesečni golgeterski post.

Rijeka ima pet bodova prednosti pred drugoplasiranim Dinamom, no Pašalić tvrdi kako se Riječani ne zamaraju previše stanjem na ljestvici:

“Mi smo skroz opušteni. Imamo dobru atmosferu. Ne gledamo previše ljestvicu, ne gledamo druge klubove previše, fokusiramo se na sebe. Nema da mi moramo nešto. Nama je bitno da se jednog dana ne kajemo jer nismo dali sve od sebe. I to je to”, zaključio je.

Osvrnuo se i na nadolazeću utakmicu protiv Lokomotive u okviru polufinala Kupa:

“Idemo po pobjedu! To je bitno. Ako ne bude moguće igrati, ako ja budem na klupi, naprimjer, neka drugi igraju. Meni je samo bitno da mi pobijedimo utakmicu. I kako god da pobijedimo, nije bitno. Ako bude kiša padala i ako bude loš teren, onda će opet biti fajt do kraja. Meni je samo bitno da pobijedimo jer je meni uvijek do momčadi. Ja sam na drugom mjestu, a meni je ekipa na prvom.”