Panadić za SK: Hajduk će proći, ali ima dosta problema u igri

Rijeka, Hajduk i Osijek odigrali su prve dvoboje trećeg pretkola. Riječani protiv Elfsborga u Europskoj, a Splićani i Osječani imali su Ružomberok, odnosno Ziru u Konferencijskoj ligi. Nadali smo se pobjedama, ali sva tri susreta završila su neriješeno.

Iako je pozitivno u rezultatskom smislu, u uzvratu treba biti jako oprezan te pažljiv jer pokazalo se da Elfsborg, Ružomberok i Zira nisu autsajderi niti su bezazleni. Za nadati se kako će sljedeći tjedan svi naši predstavnici ostvariti pobjede i proći u play-off rundu.

Andrej Panadić se u razgovoru za Sport Klub osvrnuo na nastupe naših klubova i početak HNL-a. Uz to, istaknuo je tko će sigurno proći.

Kako ste vidjeli nastupe naših predstavnika u prvim ogledima trećeg pretkola?

“Gledao sam Hajduk protiv Ružomberoka. To je ekipa, koju bi Hajduk trebao lagano rješavati. Međutim, stalno se muči i igra nije bila nešto posebno. Ako sam dobro primijetio, jedina prava šansa bila je od Ružomberoka u čini mi se prvom poluvremenu. Hajduk će proći jer mislim da je puno bolji, ali igra mi se uopće nije dopala. Kada malo pogledaš igrače, koji su krenuli od početka to nije novi Hajduk. To su igrači, koji su tu od prošle godine. Kasnije su ušli neki novi, ali opet ništa posebno.

Rijeka se mučila, iako je 35-40 minuta imala igrača više. Bila je neka poluprilika, ali ništa specijalno. Imat će težak i zahtjevan posao u Švedskoj te joj definitivno neće biti lako. Elfsborg je čvrsta, zgusnuta, kompaktna, agresivna i bezobrazna momčad. Osijek je igrao protiv predstavnika Azerbajdžana. Mi smo kao jaka i velika liga, a ne možemo se nositi s njima. Razumijem da oni imaju strance ako pričamo o nekoj vrhunskoj kvaliteti, ali ja to nisam vidio. Ovo nije dobro i zamisli da ispadneš od njih. To je isto kao ono ispadanje Hajduka od Gzire pa se zapitaš gdje je naša liga u smislu koje joj je mjerilo. Da se odmah zna, neće mu biti lako u Azerbajdžanu. Po meni, Hajduk će sigurno proći i vjerujem u to bez obzira što je igrao slabo.”

Tvrdite da će Hajduk ostvariti prolaz. Mislite li da će Osijek i Rijeka uspjeti u tome?

“Mogu proći, ali morat će se namučiti iako su bolji. Ovo nisu dobri rezultati kada kući igraš 1:1 protiv momčadi sa kojom si 35 minuta imao igrača više i kada također kući igraš 1:1 sa sastavom iz Azerbajdžana. Gdje to može biti dobar rezultat jer ja ga ne vidim.”

Rezultati su aktivni, što znači da je sve otvoreno.

“Aktivni su i sve je otvoreno, ali morat će se pomučiti. To je sada ozbiljna stvar jer ovaj put neće ići na način da će se lagano riješiti. Naravno da imaju izglede, ali prvu utakmicu nisi igrao vani nego doma.”

Optimistični ste da bi sva tri naša kluba mogla proći dalje u Europi.

“Ja sam uvijek optimist. Mislim da ćemo napraviti dobar posao, ali morat ćemo se dobro pripremiti. Pogotovo Osijek i Rijeka.”

Kako vam se čini nova sezona HNL-a, koja je startala prošli tjedan?

“Osijek je izgubio i to mi je iznenađenje. Sve ostalo krenulo je normalno i očekivano.”

Znači, pobjeda Šibenika je iznenađenje.

“Po meni, da. Šibenik se tek vratio u HNL, a u Osijeku praktički je nastupao sa igračima koji su bili pričuve u Drugoj ligi. To je onda iznenađenje za mene. Čak veliko jer je dobio 2:1 i to iz dva udarca u okvir gola. Ostaje dvojba je li Osijek bio toliko slab.”