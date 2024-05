Ogiwara otkrio razliku između nogometa u Japanu i Hrvatskoj i poručio: ‘Mogu biti puno bolji’

Podijeli :

x2023xEurasiaxSportxImagesx Just Pictures via Guliver

Takuya Ogiwara uz pomoć prevoditelja dao je izjavu za medije uoči prve utakmice finala Kupa s Rijekom u srijedu od 19 sati na Maksimiru.

Komentirao je Ogiwara kako je doživio osvajanje titule.

“Meni je ovo prva sezona izvan Japana. Jako mi je drago što sam odmah sudjelovao u velikom uspjehu Dinama.”

Kako se snašao u Dinamu?

“Drago mi je što su me igrači prihvatili. Imam prevoditelja, a u ekipi je i Takuro Kaneko, tako da su mi oni pomogli. Ekipa me dobro prihvatila, jako sam sretan.”

Ozljeda?

“Skroz sam zaliječen.”

Koja je razlika između nogometa u Japanu i Hrvatskoj?

“Teško pitanje. Igrači su fizički jači u Hrvatskoj, ali meni je najveća razlika u ambijentu i koliko se nogomet prati u gradu, nogomet je u Hrvatskoj sport broj 1.”

Rekao je i kako ga ponekad prepoznaju na ulici. Odgovorio je na pitanje i ima li omiljenu navijačku pjesmu.

“Dinamo ima puno dobrih pjesama, ne bih izdvojio nijednu, sve su posebne.”

Slijede dva okršaja s Rijekom…

“Utakmica na Rujevici je bila jako dobra. Sada ćemo igrati kod kuće i mislim da ćemo biti odlični. Ako ću igrati, želim navijačima pokazati najbolje od sebe. Jako se veselim finalu.”

Odgovorio je i na pitanje očekuje li da će iduće sezone više igrati.

“Malo sam imao problema s ozljedom, no mogu biti puno bolji od onoga što sam dosad pokazao. Vjerujem da ću to pokazati do kraja ove sezone, ali i iduće. Nadam se da ću pomoći ekipi u napadu i sudjelovati više u završnici.”