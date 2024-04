Novi predsjednik Hajduka otkrio ciljeve za iduću sezonu i poručio: ‘Nema rezanja troškova’

Podijeli :

Miro Gabela / Hajduk.hr

Novi predsjednik Hajduka Ivan Bilić predstavio se javnosti na press konferenciji.

“Ja sam vrlo nasmijan, od uha do uha. Lipo sam vam govorio prije dva tjedna na ovom mjestu. Poručio sam da imamo novog predsjednika. Iz opreza sam rekao da će njegov dolazak na funkciju biti polovicom petog mjeseca, ali čovjek je već tu i s današnjim danom je preuzeo funkciju. Nikakve krize upravljanja nije bilo. NO i Uprava su predano radili svoj posao kao i svi zaposlenici kluba. Prijelazno razdoblje smo premostili.

Novi predsjednik Hajduka je gospodin Ivan Bilić. To je jednoglasna odluka NO-a. Napravili smo to temeljem njegovih stručnih i ljudskih kvaliteta koje su nam potrebne. Ivan je čovjek koji spaja ljude”, rekao je Aljoša Pavelin na press konferenciji.

Obratio se zatim i Bilić.

“Čast mi je što sam tu. Meni bi bilo koja funkcija u Hajduku bila ispunjenje sna. Aljoša je kratko rekao, ja sam na neki način u funkciji koja spaja. To je nešto što je moja osnovna poruka. Druga poruka je da je u ovih nekoliko tjedana u kojima sam se sastajao s ljudima iz kluba vidio sam da je klub u dosta dobrom stanju. Moj background je financijski i konzultatntski, radio sam u bankama i firmama koje je trebalo rekonstruirati. Moj dojam je da je klub u dobrom stanju, cilj u idućoj sezoni će biti isti kao i ove sezone. Jakobušić je po mom sudu najbolji predsjednik u zadnjih 20-30 godina. Cilj ostaje isti uz par strateških nadopuna. Neću rezati i zatvarati, pokušat ćemo napasti isti cilj.

Želim zahvaliti svim zaposlenicima i Jakobušiću što su doveli klub na ovo mjesto. Nešto što želim naglasiti, jačat ćemo treću, sportsku vertikalu. U skoroj budućnosti imat ćemo člana Uprave za sport. To će biti ključna osoba koja će nadzirati rad sportskog direktora i Akademije. Želimo osigurati da uključivanje mladih igrača bude što lakše, a istovremeno ostvariti rezultatske ciljeve. Danas ćemo imati sastanak ljudi iz sportske vertikale. Sportski direktor, ljudi iz Akademije i skauti. Ključno pitanje je odabir novog trenera. To je prioritet.”

“Primorac će biti savjetnik Uprave, a Goran Sablić bit će voditelj Akademije. To je smjer kojim smo krenuli. Želimo omogućiti kvalitetan rad i odabir trenera.”

Pavelin je otkrio kako su se odlučili za Bilića.

“Stvar je vrlo jednostavna. Od prvog dana u klubu govorimo da nije u pitanju jedan čovjek nego tim ljudi. Podjela posla je nešto što znamo od 18. stoljeća. Vodili smo se tim. Financijska pozadina gospodina Bilića je njegova prednost. Što se tiče sporta, Hajduk je prepun pametnih ljudi čije će on mišljenje slušati. Hajduk će se suočavati s financijskim izazovima koje mi kontroliramo dokle god ne budemo kontinuirano igrali Europu. To je tako. Gubitak koji smo iznijeli na Skupštini je računovodstvena kategorija. Dobit koju smo ostvarili nismo mogli knjižiti u toj godini, nego ćemo u idućoj.”

Govorio je i o Nikoličiusu.

“Kolega Matana radi jako dobar posao. Jedan od dijelova sportskog odbora je sagledavanje budžeta za sljedeću godinu, već je u pripremi. Treba nam ostvariv budžet s kojima prvu ekipu koja je kvalitetna možemo pojačati na par mjesta. Nema restrukturiranja, nema smanjenja troškova, isti je cilj i iduće godine. Imamo budžet za to.

Što se tiče Nikoličiusa, sastali smo se prošli tjedan. Imamo niz sastanaka. Meni je inicijalni dojam da on profesionalno obavlja svoje dužnosti, jako analitično mi je prezentirao situaciju. Ostavio mi je dojam da nije završio poziciju. Ja ću se s njim družiti jako intenzivno idućih tjedana. Cilj je pronaći najboljeg čovjeka za tu poziciju i poziciju trenera.”

“Član Uprave za sport je naša odgovornost u smislu izbora. NO traži odgovarajuću osobu, naravno uz konzultacije s predsjednikom i ostatkom Uprave jer će oni raditi kao tim. Ključno pitanje je kakve ljude imamo na poziciji, kakva je njihova komunikacija i karakter. Sve ideje padaju ili prolaze na ljudima. Nije stvar modela organizacije, nego njenih članova. To može biti vrlo birokratizirano, ali ako ljudi rade kako treba to može biti vrlo operativno i štititi klub od individualne greške”, rekao je Pavelin.

Bilić je pojasnio kako vidi razvoj Akademije, a govorio je i o HNS-u.

“Ubuduće želimo da Akademija igra po uzoru na prvu ekipu, da ta tranzicija bude lakša. To će biti zadatak člana Uprave za sport. Budućnost Hajduka je zapisana u Strategiji, od toga se ne odstupa. Prilagodit ćemo dijelove Strategije, ali ciljevi su isti. Napadati dva trofeja i grupna faza. To ne možemo ostvariti samo s mladima, imat ćemo kombinaciju njih i iskusnih. Vidjet ćemo hoće li to biti kroz feeder klubove, ne bih sada o tome.

Što se tiče odnosa s HNS-om, Hajduk će surađivati sa svima po pitanju vlastitih interesa. Mi ćemo tražiti naš interes kroz suradnju s drugima, što se tiče infrastrukture, ali ćemo paziti da sačuvamo vrijednosti kluba.”