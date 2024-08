Nova reakcija Sopića: ‘Otkaz? Samo napišite – Hrvatska’

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

Željko Sopić iznenađujuće je postao bivši na Rujevici.

Njegov nasljednik postao je Radomir Đalović, a Sopić je za otkaz saznao nakon press konferencije gdje je najavio utakmicu Rijeke i Elfsborga. Sopića su nešto kasnije nazvali i susjedne kolege nakon otkaza, pa je tako za bosanskogercegovački Sport Sport rekao:

“Samo napišite “Hrvatska” kao komentar ovog otkaza”, rekao je Sopić na početku razgovora za SportSport, pa nastavio:

“Mislim, što? Imali smo press konferenciju, predsjednik je pozvao sportskog direktora, pa je mene sportski direktor pozvao i jednostavno mi je to priopćio. Razlog? Ne znam što bih vam rekao za razlog. Ali dobro. To vam je privatni klub, kad netko plaća svojim novcem onda može kako hoće. Tako je to, ne znam što bih drugo rekao.”

Zahvalio se ljudima i klubu s Rujevice.

“Pet utakmica smo odigrali, nismo izgubili nijednu, gol-razlika 6:1. U hrvatskom prvenstvu smo treći, gol-razlika 4:0, četiri boda… To vam je to. Vjerojatno ću kao trener dobivati još puno otkaza, takav je posao, ali ovo je jedan od najčudnijih.”