Nevistić o pravilu u finalu Kupa: ‘Čudno, toga više nigdje nema, ali HNS je tako odlučio’

Damir Krajac CROPIX via Guliver Image

Golman Dinama Ivan Nevistić najavio je finale Kupa protiv Rijeke. Prva utakmica je na rasporedu u srijedu u Maksimiru, uzvrat tjedan dana kasnije na Rujevici.

“Definitivno imamo motiva. Napatili smo se cijelu sezonu, pa treba uživati u ovim trenucima. Neće biti jednostavno u dvjema utakmicama, ali mislim da imamo veću kvalitetu. Napravit ćemo sve da uzmemo Kup. Uzmemo li dva trofeja, ispast će da je sezona bila odlična.”

Osvrnuo se golman Dinama i na pritiske s kojima se nosio tijekom sezone.

“Ako si u Dinamu, moraš biti spreman na to. Zato su najbolji igrači ovdje. Kvaliteta je i kako se nosiš s time. U nekim trenucima nije bilo jednostavno, ali moraš biti spreman na to. Sezona je bila teška, bilo je puno utakmicu u kojima si znao da je kraj ako odigraš neriješeno. No, pokazali smo da smo prava ekipa koja ima kvalitetu.”

Nešto bi volio i popraviti na sebi.

“Iskreno, ove sezone dosta manje igram nogom u odnosu na ono što inače radim. Ali to nije samo do mene, već i naše taktike i zahtjeva koje trener ima od nas. Mogu u tome dati puno više, a mi to kao ekipa ne koristimo dovoljno.”

Dvije utakmice nas čekaju u finalu, a vrijedi i pravilo gola u gostima.

“Mislim da to nama ide u prilog jer se u jednoj utakmici svašta može dogoditi. Pripremit ćemo se, imamo energije i motivacije i vjerujem da ćemo uzeti Kup. Čudno mi je zbog tog pravila gola u gostima, toga više nigdje nema. Ali to je tako, treba se priviknuti. Moramo se paziti, pogotovo u prvoj utakmici. HNS je tako odlučio i moramo to prihvatiti.”