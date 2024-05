Pjaca: ‘Zaslužili smo više, a kad sam zabio gol osjećaj je bio čudan’

Podijeli :

HNK Rijeka

Marko Pjaca mogao je biti junak Rijeke, ali njegov realiziran kazneni udarac poništili su Petković i Hoxha.

“Težak poraz, prije svega zato što mislim da smo odigrali jednu stvarno dobru utakmicu i dominirali u većini utakmice. Vodili smo 1:0 do 15 minuta prije kraja, izgubiti na ovaj način je dosta teško. Igrali smo stvarno dobru utakmicu, dobro smo stajali na terenu, izašli smo s pravim stavom od prve minute”, komentirao je nakon utakmice Pjaca koji je u 48. minuti pogodio s bijele točke za 1:0.

Ipak, golčina Petkovića i sjajan gol Hoxhe pred sam kraj odnijeli su bodove u Zagreb.

“Mislim da smo zaslužili više, ali to je sport. Danas nije išlo, oni su pobijedili i to je to. Danas je svima dopušteno biti malo tužan i ljut, sutra smo vjerojatno slobodni, ali od utorka već krećemo s radom, idemo dalje. Moramo pobijediti sve do kraja prvenstva”, dodao je Pjaca.

O golu je za HRT rekao:

“Bio je malo čudan osjećaj. Prvu sekundu mi je laknulo jer sam promašio dva penala ove sezone, pa sam instinktivno krenuo slaviti, ali nakon toga nisam iz respekta prema Dinamu.”