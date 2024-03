Mudražija: Nisam želio provocirati, a Livaju mogu shvatiti

Podijeli :

Gonzales Photo Rune Mathiesen via Guliver Images

Lokomotiva je za vikend slavila protiv Hajduka na Poljudu, a oba gola za zagrebačku momčad zabio je Robert Mudražija.

“Kad uzmemo u obzir sve okolnosti, odgovorit ću pozitivno – da, bila mi je to dosad najbolja utakmica! Protiv velikog suparnika, u sjajnom ambijentu, važnost utakmice bila je golema i za nas i za njih… Stvarno sam dobro igrao, bio sam i dvostruki strijelac, doista sam presretan”, započeo je Mudražija u intervjuu za SN.

Prvi gol je Mudražija burno proslavio pred navijačima Hajduka, reagirao je i Livaja…

“Nisam želio provocirati i ne vidim tu ništa prijeporno. Što sad, trebalo bi zabraniti proslavu pogodaka!? Da, bilo je pred njihovim navijačima, ali to je posebna draž, pogodak je bio na toj sjevernoj strani stadiona. Da imamo svoje navijače, zacijelo bih slavio pred njima. Ovako se dogodilo tamo gdje sam i zabio gol. A način proslave interna je “fora” s mojim prijateljima. Cijeli tjedan, naime, nisam trenirao, imam veliki hematom na mišiću i do zadnjeg je trenutka bilo upitno hoću li uopće nastupiti. Boljela me noga, no stisnuo sam zube. I kad sam zabio gol, sve su emocije buknule iz mene, stoga je i proslava bila takva kakva jest, “vukao” sam nogu, ha, ha…”

S Livajom se nije sreo nakon utakmice, ali imao je komentar i na njegov potez.

“Bio je to Livajin nesmotreni i nesportski potez, ali mogu ga shvatiti. Bio je frustriran, Hajduk se bori za naslov, kapetan je momčadi i time je želio valjda pokazati da stoji ispred svog sastava. Njegova je reakcija možda bila pretjerana, ali ostao sam priseban, “skulirano” sam pretrpio taj ispad i nisam želio stvoriti još veću nervozu, ne treba mi to.”

Mudražiji su i prijetili, ali nije ih ozbiljno shvatio.

“Ma ne, to je u današnje vrijeme normalno, dio nekakvog “folklora”. I ranije sam dobivao nekakve slične prijetnje, ne obraćam previše pozornosti na te potankosti.”