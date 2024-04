Marić: Teško je očekivati da igrač iz Belupa ili Gorice bude odmah pojačanje za Dinamo

Podijeli :

Novi sportski direktor Dinama, Marko Marić je u srijedu izvršnom odboru predstavio sportski segment kluba i širu strategiju tog sektora.

U četvrtak ujutro Marić se pojavio u Maksimiru na svojoj prvoj konferenciji za medije i objasnio na koji način će se raditi u Dinamu. Vršitelj dužnosti sportskog direktora ima povjerenje predsjednika kluba Velimira Zajeca.

“Klub koji je na visokom nivou treba jasno komunicirati o planovima i strategiji u okolnostima u kojima možemo, moramo misliti na postojeće igrače i respektirati ih. Ne mislimo jasno komunicirati o točnim pozicijama na kojima tražimo pojačanja. Ako sagledamo klub kao Dinamo, u kojem najveći novac dolazi od prodaje igrače i Europe, posao sportskog direktora je promoviranje mladih igrača u prvu momčad, to u hrvatskom nogometu nedostaje zadnjih godina. Okosnica kluba moraju biti igrači koji imaju kvalitetu, bez obzira na dob, pojedinci koji mogu igrati konstantno. Ali kad neke utakmice kontroliramo i imamo povoljan rezultat, moramo više davati šansu mladim igračima. Dinamo nikada nije napravio razliku s kupovinom igrača na inozemnom tržištu, tu nismo konkurentni drugim momčadima i to je trošenje vremena”, počeo je Marić pa nastavio:

“Teško profiliramo krilne igrače, to je uvijek na ovim prostorima bio problem. Ali isto tako, mi razvijamo sjajne vezne igrače, takve profile igrača ne treba tražiti u inozemstvu. Mladim igračima treba jasno objasniti koliko Dinamo treba njih, toliko i oni trebaju Dinamo. Davanje velikih i dugoročnih ugovora djeci od 18 godina se u svijetu pokazalo kao loš put, djecu ne treba odgajati na takav način. Onda oni gube fokus, misle da su si riješili život, ali se zapravo zatvaraju u nesretan period.”

Dotaknuo se i plaća u klubu.

“Najbolji igrači u Dinamu moraju biti plaćeni. Oni koji igraju, zaslužuju te ugovore i to nije problem. Ako pričamo o godišnjem budžetu, možda bi najbolji igrači trebali imati i veću plaću, ali ako pričamo o 17. ili 18. igraču momčadi, on mora biti iz omladinske škole, imati manji ugovor. Taj je segment kod nas ključan. Ne volim isticati mlade igrače, da ne misle kako su sigurno budući veliki igrači, nijedan igrač nije promoviran iz naše škole da samo jedan igrač ide trenirati s prvom momčadi. U zadnjih osam mjeseci tu je kod nas prodefiliralo 15-ak igrača, pratimo sve treninge, želimo o svakome znati kakav je u odnosu na najbolje igrače u Hrvatskoj. I da nitko od tih mladih ne pomisli kako je on “taj” kako je riješio svoj nogometni razvoj.”

Komentirao je i kako je 17-godišnji Mislav Ćutuk odbio Juventus i potpisao za Dinamo.

“Naš kadet je potpisao ugovor. Ističe mu ugovor, imao je potpunu slobodu, mogao je otići kamo god želi. Imao je ponuda, ali smo mu objasnili. On je dobio ponuda jer ima 17 godina, ne zbog toga što je gotov igrač. Bio je najbolji kadet Dinama, svaka momčad u Europi ga je željela, ali je dokazano kako su svi igrači koji su otišli iz Dinama sa 16 godina, do 19. godine bili u puno slabijem klubu od Dinama. To je statistika, čisti dokaz. I onda smo tim igračima išli objašnjavati takve stvari, uspjeli smo. Želimo im objasniti našu viziju, stvoriti povjerenje i dati im do znanja zašto moraju ostati u Dinamu. Ako im klub daje novac koji nema smisla, to je klasični filter. Ako je nekome prioritet novac, neka ode u drugi klub, mi imamo dovoljno talentirane djece. I nikad za nekoga u 16. godini ne možete reći kakav će on biti igrač.”

Govorio je i o omladinskoj školi te je li ona u padu.

“Ako se priča paušalno kako je naša omladinska škola u padu, gledaju se pogrešne stvari. Kad je HNS odlučio da druge momčadi prvoligaša ne smiju više igrati u drugoj ligi, nešto se promijenilo. Nije slučajno da je naš zadnji igrač iz omladinskog pogona u prvu momčad ušao Martin Baturina, ali on je prošao tu drugu momčad. Danas su nam kadeti već prvaci, imamo dobrih igrača, ali napisi da rad škole nije bio dobar… ne slažem se. Nismo imali platformu za promociju mladih igrača u prvu momčad. U povijesti Benfice je samo jedan igrač iz juniora otišao u prvu momčad: Joao Felix. Svi drugi igrači su, koliko god bili dobri, prvo zaigrali za U-21 ili U-23 momčad. I to je razlika. Ako neki klinac ima 17 godina, predivno je da zaigra 15-20 minuta na seniorskoj sceni. Ali postoji i poslovna pozadina. Ako mladi igrač nastupi prije 17. godine ili zaigra s 19 godina, tu je već velika razlika u cijeni. Neki klubovi poput Salzburga ili Leipziga neće nikad uzeti igrača koji do 20. godine nema nastup u seniorima. Ali, nije ni dovoljno da netko s 19 godina ulazi po 10-15 minuta, to je premalo. I ako nemate partnerski klub s kojim možete planirati, dogodi vam se period od tri godine u kojima nitko od mladih igrača nije dobio šansu.”

Dinamo će se u budućnosti puno oslanjati na svoje mlade igrače.

“U prosincu i siječnju smo odlučili sve najbolje juniore odlučili slati na posudbe, u prvoj momčadi juniora igra šest kadeta. Sve se nekako pomaknulo. U omladinskoj školi nije prioritet biti prvi. Ali to je uvijek tako, to traje dok ne izgubite dvije utakmice u nizu, onda svi pričaju i pišu samo o rezultatu. Za neke igrače smo mislili da su velik potencijal pa se ispostavilo da su dobri samo kad oko sebe imaju prave igrače i lidere. A bez njih i nisu tako dobri. I bolje je takve odgovore dobiti za nekoga kad ima 17, a ne već 19 godina. Pomaknuli smo cijelu vertikalu generacija u omladinskoj školi, neki igrači koji nisu bili u prvom planu, sad su iskočili, sad vidite da su bolji nego što se prvotno mislilo. Bit će pogrešaka, važno je znati tko je pogriješio. I možete pogriješiti jednom ili dvaput, nikako 15 puta.”

Tvrdi da će i HNS promijeniti odnos prema mladima.

“Naša komunikaciju s HNS-om je fenomenalna, stalno komuniciram sa Stipom Pletikosom, i on misli kako moramo napraviti preustroj, stvoriti više liga kako bi se naši igrači bolje razvijali. I u Portugalu su u jedno vrijeme ukinuli B momčadi, pa je direktor akademije Benfice napravio doktorski rad i to je ispao najgori period u povijesti portugalskih igrača po pitanju mladih igrača. I ljudi su došli do zaključka da to nije dobro pa su opet uveli druge momčadi. Kad naša U-19 reprezentacija igra protiv nekoga, to je velika razlika. Mi tu možda imamo jednog igrača koji ima nekoliko nastupa u seniorskom nogometu, druge reprezentacije su prepune takvih igrača. A to ne znači da su one kvalitetnije od nas, samo lakše promoviraju mlade. I oko toga puno razgovaramo s HNS-om.”

Dok se to ne dogodi, Dinamo traži partnerski klub.

“Bitno nam je pronaći partnerski klub gdje možemo razvijati mlade igrače, gdje će biti naš stožer, gdje će ljudi pratiti naše igrače. Imat ćemo i posebne ljude koji prate sve naše igrače po posudbama. To postoji svugdje u svijetu. Mlad igrač ne može sa 17 godina uvijek biti stabilan, ali mi moramo razmišljati. I ti klubovi moraju imati neku korist. Treća liga nije dovoljna, najbolji junior Dinama ne može igrati u trećoj ligi. Mladi trebaju slušati savjete, ali moraju imati svoj stav. I ja kao junior ne bih išao u treću ligu, ako se taj klub ne priprema odmah za drugu ligu. Benefit kluba u drugoj ligi je što možemo imati igrače na dvojnim registracijama, mogu onda igrati juniorsku Ligu prvaka, pa imamo Premier League International kup, tu naši igrači od 16 ili 17 godina igraju protiv igrača koji imaju 20 godina, a imaju nastupe u Premier ligi. I tu vidimo kako stojimo.

Najbolje bi mlade bilo slati u prvu ligu. Kad pošaljete njih 12 na posudbu, neće se svi vratiti u Dinamo. Ako pričamo o slovenskoj ligi, igrači koji se ne bi vratili u Dinamo, mogli bi se ondje nastaviti razvijati, odande napraviti kvalitetan transfer i graditi karijeru. A to u našoj drugoj ligi nije moguće. Nitko ne želi kupovati naše drugoligaške igrače, čim netko vidi našu infrastrukturu i terene, oni im nisu zanimljivi. Veći klubovi ne bi trebali uzimati najbolje igrače, centralizirati kvalitetu.”

Govorio je i o prijelaznom roku na ljeto i očekivanjima.

“U HNL-u ima igrača koji su Dinamu zanimljivi. Javno ćemo komunicirati jedino kad igrač potpiše. Struktura kluba je jasna, predsjednik i ja smo zaduženi za sportsku politiku, to je dobro. Znat će se tko je kriv ili je napravio dobar posao. Mi u HNL-u moramo uzimati igrače dok još ne postignu cijenu koja nama nije prihvatljiva. Svim igračima koji dođu u klub više razine treba godina dana prilagodbe. I u postotku igrači koji za velik novac dolaze u veći klub, igrati na veću razinu, u prvoj sezoni igraju 55 posto minuta. Nije svaki dolazak u Dinamo pojačanje. Teško je očekivati da igrač iz Gorice ili Belupa od prvog dana bude pojačanje za Dinamo, treba mu dati šanse. Najprije popunjava kadar, možda nismo imali takav profil igrača, a onda on kroz razvoj sljedeće godine može biti pojačanje. Nije isto igrati u manjem klubu u HNL-u ili Dinamu. O imenima neću pričati iz respekta prema njima.”

Proračun?

“Kada se priča o budžetu, primarni cilj nam je s igračima koji ne doprinose momčadi pronaći neko rješenje. Imamo jasne vizije, ali postoje i važeći ugovori. Nemamo mi moć i mogućnost to sve riješiti u jednom prijelaznom roku, ali za sve sudionike tog biznisa bi bilo bolje naći rješenje. Nitko nije sretan ako ne skuplja minute, vrijednost igrača pada, nekad je bolje napraviti korak-dva nazad, spustiti se na donju razinu, a onda možete opet postati sretni i maksimalizirati svoju vrijednost.”

Otkrio je i zanimljivu stvar vezanu uz dovođenje igrača iz Francuske, kao i da je Theophile imao velik utjecaj na Gvardiola i Šutala.

“Nije nam francusko tržište zanimljivo jer sam ja tamo igrao. Oni imaju sjajne akademije, tamo dolazi puno igrača iz Afrike, a klubovima s 25-26 godina više niste zanimljivi jer žele gurati mlade igrače. U svijetu ima puno igrača koji nikada nisu igrali u prvoj francuskoj ligi, a napravili su sjajne karijere. I skandinavsko tržište je sjajno, oni imaju odličan karakter, ali to zna cijeli svijet. I najbolji igrači tog tržišta idu u klubove koji su financijski jači od nas. Ali ako nekome objasnimo zašto bi mu bilo bolje doći u Dinamo, onda imamo šanse. Dinamo nije Pierre-Gabrielu davao najbolji ugovor, ali smo mu puno toga objasnili. Lakše će se vratiti na pravu razinu kroz Dinamo nego negdje drugdje, i to se pokazalo točnim. Mi ne možemo dovest najbolje igrača Monaca, možda možemo one koji su tamo u nekom problemu. Zanimljivo nam je i azijsko tržište, zbog omjera kvalitete i cijene, ali moramo bolje komunicirati. Dolazi li netko kao pojačanje ili tek popuna kadra.

Mi u prijelaznom roku trebamo popunjavati pozicije na kojima nam nedostaje igrača. To je kod nas poanta prijelaznog roka. Dovođenje igrača koji su vrhunski profesionalci, koji mogu razvijati indirektno puno drugih igrača. Pogledajte primjer Theophilea, on je indirektno razvio Gvardiola i Šutala, to će i oni sami priznati. Kad vidite nekoga od 34 godine da nakon svakog treninga ostaje raditi privatno, to je primjer mladim igračima.”

Hoće li Dinamo otkupiti Vidovića i Kaneka?

“Zamislite da sad kažemo da nekoga ne želimo zadržati, s poslovne strane to ne bi bio normalan odgovor. Želimo naći najbolju soluciju za klub, ali nikad vam neću sve reći sasvim otvoreno. Nijedan dogovor nije sveto pismo, kroz pregovore možemo naći financijski bolju soluciju za sve. Ako mi razvijemo nekog igrača, onda oni mogu zaraditi više novca nego ovako.”