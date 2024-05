Marić: Kamo sreće da Baturina i Petković ostanu

Podijeli :

Dinamo je remizirao u posljednjoj utakmici sezone, pripremljena je velika proslava.

Dinamo je imao 3:1 protiv Rudeša, no završilo je ipak na kraju 3:3. Utakmicu je komentirao sportski direktor Dinama Marko Marić.

“Prvi dojmovi su predivni. Ostvarili smo uspjeh,ali ne smijemo zaboraviti kako je tekla sezona. Dinamu je prioritet što bolji rezultat. Nije bilo lako, sjetimo se AEK-a, kada smo u rizik doveli dobivenu utakmicu. Ova sezona je bila slična kao 2016./2017., kada smo prodali Pjacu i Roga. Sada su to bili Livaković, Šutalo i Ivanušec. Ovakva sezona donosi puno nepoznanica, rezultatski smo zadovoljni,ali moramo priznati da to kako smo igrali ne bismo trebali željeti da Dinamo radi u u budućnosti. No ovakva sezona dovodi ljude na stadion”, rekao je Marić pa dodao:

“Svaki posao u nogometu je strast, svi uživamo i privilegirani smo što se bavimo ovim poslom. Otkako sam preuzeo ovu funkciju, započeo je ovaj posao. Nadam se da ćemo isprofilirati što više svojih igrača, Dinamo i hrvatski nogomet od toga žive. Čim je rezultat dopustio, dali smo što veću minutažu svojim igračima.”

Osvrnuo se na statuse Baturine i Petkovića, ali i trenera Jakirovića.

“To su bila medijska naklapanja. Pitanje trenera Jakirovića nije bilo upitno. Rezultatski u zadnjih 11-12 utakmica nije bilo problema. Mediji rade svoj posao, naravno da je ljudima zanimljivo o tome pričati. Čvrsto smo stali iza Jakirovića.

Što se tiče Baturine i Petkovića, moramo biti svjesni da su oni prije svega sportaši. Baturina će jednom odlučiti da želi igrati na višoj razini, to nije upitno. Pitanje je kada je pravi trenutak nastaviti s razvojem, pritom mislim na Baturinu. I za Petkovića možda postoji trenutak da će poželjeti nastaviti karijeru negdje drugdje. Kamo sreće da ostanu i pomognu novim dečkima.”

Prokomentirao je i Dinamov ulazak u play-off Lige prvaka.

“Nastojim se fokusirati na stvari na koje mogu utjecati. Da nam je netko rekao da će Dortmund igrati finale, rekli bismo da to nije moguće. Bilo bi nam lakše da idemo u play-off, no uvijek se pripremam za teži scenarij. Težimo stabilnosti, spremni smo na opciju A i B.”