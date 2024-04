Letica za SK: Želim se jednom vratiti u Hajduk, a zbog Leke nisam dolazio na Poljud

Podijeli :

xJustPictures.ch MayaxCretegnyx via Guliver

Ako već duže pratite HNL, vjerojatno ga se, između ostalog, sjećate po pobjedničkom golu (3:2) za Hajduk u 96. minuti protiv Istre. Tada je golman Karlo Letica ušao u šesnaesterac istre i glavom zabio za preokret u zadnjim sekundama. Kao da je bilo jučer, ali od toga je prošlo više od šest godina. Sada ga pratimo na Sport Klubu!

Hrvatskog golmana Karla Leticu kao tek 21-godišnjaka put je s Poljuda odveo u inozemstvo. Od belgijskog Cluba Bruggea kojem ga je Hajduk prodao za tri milijuna eura, pa onda posudbe u klubove Serie A, SPAL pa Sampdoriju. Život ga je u potrazi za većom minutažom odveo u Rumunjsku, prvo u Cluj pa u Hermannstadt. No, prošlog ljeta ‘skrasio se’ u Švicarskoj gdje sada brani za Lausanne Sport.

I trenutno je u svojoj odličnoj formi. Trenutno je prvi golman švicarske lige po obranjenim kaznenim udarcima, obranio je dva penala ove sezone, a ima i šest utakmica bez primljenog gola. Prošlog vikenda Letica je briljirao protiv Luzerna, u remiju 0:0 skupio je čak sedam obrana. Javio se za Sport Klub i otkrio da mu je ovo odlično razdoblje karijere.

“Moram iskren biti, u Švicarskoj je jako zanimljiv nogomet, igra se otvoreno i meni to paše, ima prilika za pokazati se. Super mi je ovdje, stvarno nemam zamjerki. Snašao sam se brzo i prilagodio, dobro mi je došao taj, ajmo reći, korak dalje. Pokazujem to i samim igrama. Država je uređena, nogomet je dobar, jako konkurentan, kompetitivan. Stvarno nemam što loše reći.”

Komentirali smo i to što je na prvom mjestu po obranjenim penalima, ali i kako uspijeva sačuvati mrežu netaknutom.

“Ti podaci govore sami o sebi. Na kraju krajeva, ja sam tu da pomognem ekipi da ostvarim ciljeve zbog kojih sam doveden, dajem sve od sebe i naravno da se onda to pokazuje na taj način. Što se tiče tih clean sheetova što se švicarske lige tiče, stvarno ih je dosta teško napraviti i jako mi je drago da sam to uspio, to je neko moje osobno zadovoljstvo. Igra se otvoreni nogomet, malo čak i više nego što sam očekivao.”

U Lausanne je došao u kolovozu prošle godine. U tom transferu iznimnu mu je pomoć pružio Ivan Klasnić koji je sa sadašnjim trenerom švicarske momčadi, Ludovicom Magninom, svojevremeno igrao u Werder Bremenu.

“Bile su tu još neke ponude unutar Rumunjske, bilo je i dalje. Nisam se odlučio za to već mi je Švicarska bila najbolji put za povratak na visoki nivo i to me na kraju privuklo i to je presudilo. Klasnić mi je pomogao da dođem ovdje, on ima kod mene povjerenje i naravno da će on biti uvijek prvi u odabiru bilo čega. U svakom pogledu ima te ‘povlastice’.”

Došao je u Lausanne kad nisu bili u najbajnijoj situaciji.

“Još dvije utakmice su do tog play-offa i play-ina, a onda još i jedna utakmica svako sa svakim. Još sedam utakmica do kraja sezone. Turbulentna sezona, kad sam došao bili smo na dnu, pa smo se digli, onda smo opet pali i sad smo se opet digli. U najvažnijem trenutku smo se digli, ostavili smo Grasshopper na sedam bodova i u jednoj njima teškoj mentalnoj situaciji smo ih u gostima pobijedili. Napravili smo jedan veliki korak ka ostanku u najjačem rangu švicarskog nogometa bez doigravanja i dodatnih stresova.”

Otkrio nam je i da mu nije puno trebalo da se prilagodi, jer – već je i prije često mijenjao sredine.

“Imao sam te neke periode u karijeri gdje sam mijenjao momčad svaku sezonu i nisam se negdje smjestio na duže vrijeme i to mi je dosta pomoglo kod prilagodbe. Ovdje nije bilo prostora za prilagodbu, jednostavno sam doveden da branim i nije bilo prostora da mi se da neko vrijeme da se prilagodim. To mi je sve dobro došlo, nije bilo nekakvih oscilacija u formi. S druge strane i poznavanja jezika, ovo je francuski dio, ali u svlačionici ima par suigrača koji pričaju talijanski kao i ja, a i engleski, pa stvarno nije bio problem. Što se tiče nogometa, to što ima više prilika samo znači da imam više prilika za dokazati se, a ja nisam nikad sumnjao u svoju kvalitetu. Sve to na kraju ide meni na mlin.”

S Lausanneom ima ugovor do ljeta iduće godine, ali s opcijom produljenja.

“Vidjet ćemo, nikad se ne zna, nogomet je stvarno dinamičan, ne bih želio prognozirati ni govoriti bi li htio ići ili ne. Tu mi je stvarno super, jako sam zadovoljan, u klubu me cijene i dobro se osjećam. Nedostaje mi samo da još malo naučim francuski i osjećat ću se kao kod kuće. Svaki dan po pola sata ili 45 minuta učim francuski i lagano se to gradi.”

Je li mu ovo najbolji period karijere?

“Moglo bi se reći da trenutno stvarno uživam najbolju formu i najbolje prezentacije.”

Iz Hajduka je otišao mlad, kada mu je bila tek 21. Je li mu žao što je otišao tada s Poljuda?

“U tom trenutku sam bio najbolji mladi golman u svijetu ili u Europi, nebitno. I onda odeš u taj Club Brugge gdje se dogode te neke stvari… Bilo je ponuda iz Italije, Belgije, Nizozemske, Španjolske… Ali dobro, bilo pa prošlo.

Najlakše je biti general nakon bitke. U trenucima gdje imaš više ponuda i gdje imaš stvarno super ponude ti izabereš jednu i ispadne najgore što je moglo ispasti. Naravno da onda kažeš da ti je žao, ali to je opet u jednu ruku i život i to me izgradilo kao osobu, a i to su neke stvari na kojima sam se naučio nositi s poteškoćama u teškim periodima. Je li mi žao? Je i nije. Da je moglo ispasti drugačije, moglo je. Da je moglo to sve otići u dobro, moglo je, ali nije. Bože moj, sve ima svoje vrijeme. Vjerojatno je to moralo biti tako da bih bio sada tu gdje jesam”, rekao je Letica pa otkrio neke teške trenutke koje je prolazio:

“Malo vremena je prošlo i donosile su se neke odluke koje su mogle biti i drugačije. Tipa nakon Serie A, taj odlazak u Rumunjsku… Možda se mogla naći neka bolja opcija. U tom trenutku nakon što sam dvije godine bio druga opcija htio sam pod svaku cijenu braniti i onda se dogodi taj Cluj gdje dogovorimo jedno, ispadne drugo. U tom Cluju koliko god bilo loše, kad je došla ‘voda do grla’ u play-offu, kad je Steaua došla na dva boda, mene su stavili da igram. Bilo je tu pitanje tih nekih lošijih odnosa, to mi je npr. krivo.”

U Bruggeu vodio ga je sada već i bivši trener Hajduka, Ivan Leko. S njim nema dobre uspomene. Zbog njega čak nije dolazio ni na Poljud.

“Leko mi nije ostao u nimalo dobrom sjećanju i nismo se nakon Bruggea nikad više čuli i daj Bože da ostane tako. Kad je bio u Hajduku nisam više htio dolaziti na Poljud. Kad je on postao trener nisam došao pogledati nijednu utakmicu Hajduka na Poljudu. Prije toga kad bih bio slobodan došao bi, ali otkako je bio on, nisam bio. Sve je to za ljude. To je sve njemu na dušu. Ja sam prešao preko toga, ostala su loša sjećanja i neke traume, jedan gorak okus i težak period iza toga, ali kao što sam rekao to je bilo sve dio jednog brzog odrastanja.”

A naravno da prati HNL i svoj Hajduk. Letica kaže – Hajduku je cijela sezona stala u dva susreta.

“Šteta. Cijela sezona je stala u dvije utakmice, ja bih čak rekao, ne toliko u Kup koliko u utakmicu s Lokomotivom i s Dinamom. To se meni npr. ne sviđa, događa se jako puno promjena i to je teško graditi onda nešto stabilno. Ne osuđujem nikog, ali za neke dobre stvari je potrebno vrijeme, ali treba i znati kad prekinuti neku stvar malo ranije. Mislim da je tu bilo pitanje i tajminga ovu sezonu, ali u svakom pogledu šteta što je ispalo tako kako je. Mislim da je Hajduk ove sezone imao jednu od većih prilika za osvajanje prvenstva i da imaju kvalitetnu ekipu koja je to mogla ostvariti. Izgubiti doma od Dinama u borbi za prvaka, stvarno teško… Mene kao navijača i bivšeg igrača Hajduka, utakmica protiv Lokomotive gdje izgubiš na Poljudu, to je prekretnica. Vjerujem da kvalitete ima, nije još sve otpisano i sve je moguće. Isto kao što je Hajduk napravio dva kiksa, može se dogoditi tako i Dinamu i Rijeci, dokle god matematika postoji treba vjerovati i boriti se, sad bi najgore bilo da odustanu. Naravno da je teško, treba sad smoći snage, nije nemoguće.”

Dogodile su se i promjene na klupi Hajduka. Otišao je Mislav Karoglan…

“Promjena trenera može doći kao pozitivan šok i dobra stvar što se tiče nastavka sezone, a onda moraju vidjeti što oni žele i kako žele i koliko žele dati povjerenje nekom treneru jer mislim da nije rješenje to konstantno ‘gašenje požara’ nego da se nađe neki trener koji bi mogao to izgurati do kraja. Ima tu više elemenata koji su doveli do toga što se dogodilo, nisu samo trener ili igrači. Ne može se na jednog svaliti sve.”

Znamo da Hajduk trenutno ima problema s ozljedama golmana, i Lučić i Kalinić nisu u najboljoj formi. Da Hajduk pozove, bi li se Letica odazvao?

“Može li Hajduk platiti odštetu? Mislim da nije to realno očekivati sada. Kad bi zvali da se vratim, vratio bih se, ali trenutno nije realno jer imam ugovor s klubom i trenutno mislim da to Hajduk ne bi mogao platiti, da daju 3 milijuna za golmana… Naravno da mi je želja jednog dana vratiti se na Poljud jer sam stvarno i otišao rano i volio bih doživjeti te neke emocije koje sam doživljavao u ranim danima karijere.”

Usporedili smo kratko onu rečenicu koju svako malo netko izgovori – “HNL je postao kompetitivniji”.

“HNL da npr. usporedim s Švicarskom – Basel ima 36, Yverdon ima 37, mi imamo 37, Luzern 43, St Gallen 44, i onda 4. Zurich s 48 bodova. Cijela liga stane u nekoliko bodova. Je li HNL takav ili nije? Što se tiče kompetitivnosti, da, prva tri za osvajanje titule prvaka, ali ovo ostalo mislim da nije toliko kompetitivno.”

I za kraj – ono po čemu ga dosta ljudi pamti – gol protiv Istre za 3:2 na Poljudu u zadnjim sekundama.

“To se rijetko događa. Jednostavno to svatko tko je pratio ostalo mu je to upečatljivo. Predivno je to nešto, to će mi ostati kao uspomena koju ću nositi sa sobom cijeli život. Jedan odlazak u šesnaesterac i gol koji nije toliko čest da golman to odradi”, zaključio je Letica.

