Legendarni golgeter i trener Hajduka dobio vitrinu na Poljudu

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Na prvu godišnjicu smrti legendarnog napadača i trenera Hajduka Petra Nadoveze klub s Poljuda podario mu je vitrinu u prostorijama stadiona.

Pred mnoštvom veterana, članova njegove obitelji i službenih predstavnika kluba, u četvrtak je svečano otvorena vitrina Petra Nadoveze. Čast svečanog otkrivanja pripala je članovima njegove obitelji, supruzi Branki, kćeri Neli, sinu Peri, unukama Rafaeli i Petri te predsjedniku Lukši Jakobušiću.

“Imao sam privilegiju uz šjor Peru proslaviti njegova zadnja dva rođendana. Družili smo se tada, ne onoliko koliko bi možda ja htio i ne onoliko koliko bi on htio, ali imao sam čast da kao predstavnik Hajduka ispunim svoju osobnu želju. U tim razgovorima sve sam nastojao upiti, sve te dogodovštine i pokušavao sam uhvatiti nit. Jednom prigodom poklonili smo mu retro dres na kojem je bio natpis “legende su vječne i nikad ne izlaze iz mode”. Upravo to najbolje opisuje njega. Šjor Pero je poseban, svatko tko je odigrao barem jednu utakmicu za Hajduk nešto je dao, i možda je to najviše što je mogao dati. Ali vitrinu imaju oni koji po općem mišljenju zaslužuju posebno mjesto. Hvala obitelji koja nam je omogućila da s nečim možemo napuniti tu vitrinu i što su nam ustupili njegove osobne predmete”, rekao je Jakobušić.

U ime veterana okupljenima se obratio Ante Ivković Zonzi.

“Bio je golgeter u najtežim vremenima za Hajduk. Dvije godine bio je najbolji strijelac lige. Po cijeloj bivšoj državi su ga voljeli i nosili na leđima. On je jedna osoba koju je svatko volio. S onim šarmantnim osmijehom, zgodan, lijep. Imao je sve u sebi. A još golgeter. Te golgetere treneri ne mogu učiti, oni se rađaju.”

“Ponosan sam i tužan što ga nema, ali u isti trenutak sam sretan što je ova vitrina tu. Hvala Hajduku, hvala navijačima koji su ga volili”, emotivan je ovo bio trenutak za sina Peru Nadovezu.

“Velika tuga i velika čast. Živija je za Hajduka, sada nas gleda odozgora. Bia je duhovit, bia je pristupačan, volija je ljude”, istaknula je Branka, supruga pokojnog Pere Nadoveze.

Petar Nadoveza preminuo je 19. ožujka 2023. u 81. godini života nakon teške bolesti.

Nadoveza je u Hajduk stigao 1963. godine. Do odlaska u belgijski Lokeren 1973. godine za Hajduk je odigrao 460 utakmica i postigao 296 zgoditaka. S Hajdukom je osvojio titulu prvaka Jugoslavije u sezoni 1970./71. te je sudjelovao u osvajanju kupa u sezoni 1966./67. i 1972. godine. Najbolji strijelac prvenstva Jugoslavije bio je u prvenstvenim sezonama 1965./66. s 21 postignutim zgoditkom i 1970./71. s 20 postignutih zgoditaka.

S Hajdukom je kao trener osvojio kup Jugoslavije u sezoni 1983./84. pobjedom nad Crvenom Zvezdom u Splitu 2:1, dok je u Beogradu bilo 0:0., i igrao u polufinale Kupa UEFA u istoj sezoni. Kup Hrvatske osvojio je na trenerskoj klupi Hajduka u sezoni 1999./2000. pobjedom nad Dinamom u Splitu 2:0 i porazom u Zagrebu 1:0. S ljubljanskom Olimpijom osvojio je kup Slovenije 1996. godine. Bio je trener Hajduka i u početnom dijelu šampionske sezone 2000./01.

Od 2003. godine ponovno radi u Hajdukovoj omladinskoj školi, a u svibnju 2004. godine opet postaje trener seniorske momčadi Hajduka, koju je preuzeo tri kola prije kraja i doveo ju do osvajanja titule prvaka Hrvatske u sezoni 2003./04. Po završetku sezone odmah se vratio u Hajdukovu nogometnu školu u kojoj obnaša dužnost šefa. U dijelu šampionske sezone 2004./05. savjetnik je glavnog trenera, a od 2005. do 2006. godine sportski je direktor Hajduka.

Ovo je jedanaesta vitrina koja je u Trofejnom salonu seniorske momčadi otvorena jednom od legendarnih nogometaša Hajduka. Frani Matošiću, Bernardu Vukasu, Vladimiru Beari, Slavku Luštici, Ivici Hlevnjaku, Šimi Poduji, Leu Lemešiću, Anti Bići Mladiniću i Tomislavu Iviću sada se pridružio i Petar Nadoveza.