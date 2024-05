Kulenović: Teško da neću slaviti pogodak, s Petkovićem je lako igrati

Podijeli :

Vojko Basic / CROPIX via Guliver Images

Rijeka i Dinamo sastaju se u nedjelju od 19.30 u okršaju sezone. U okršaju koji će vjerojatno odlučiti prvaka. Utakmicu je najavio i Sandro Kulenović (24), nekoć igrač Rijeke.

Nije Ristovski jedini igrač Dinama koji je igrao u Rijeci. Sandro Kulenović bio je na posudbi u Rijeci iz Dinama u sezoni 20/21.

“Važna je utakmica, idemo po pobjedu. Što ako dobijemo? Ne, ni onda neće biti gotovo prvenstvo jer su nakon toga ostale još tri utakmice. Nije gotovo bilo ni kad smo zaostajali za Rijekom. Idemo utakmicu po utakmicu i ova sezona je pokazala da to nije floskula.”

Nedavno ste zabili protiv Lokomotive za pobjedu, ali niste slavili, budući da je to baš bivši klub. Hipotetski, zamislite situaciju da je 90. minuta i vi zabijate za pobjedu u velikom derbiju i Dinamo gurate na koračić do naslova. Biste li u toj situaciji ipak proslavili gol?

“Emotivan sam čovjek i igrač. Ne mogu reći što bi se dogodilo u tom trenutku, zaista ne znam. Znam da imam veliko poštovanje prema Rijeci. U skladu s tim bi bila proslava ako dođe do pogotka. “

Dojam je da je Rijeka u blagom padu. Sad je izgubila od Lokomotive na Kranjčevićevoj.

“Ne bih rekao da je Rijeka u padu. Čvrsta je. Imali smo i mi neke utakmice u kojima nas je pomazila sreća. Samo je jedan bod razlike. Ako želimo to pobijediti, moramo biti na 200 posto. Tko je kod njih najopasniji? Ne želim o individualcima. Najveća je njihova snaga momčad. Nemaju nekog istaknutog strijelca, svi zabijaju.”

Vi ste se preporodili u sustavu s dva napadača. Uglavnom krećete od prve minute. Ta formacija više vam odgovara?

“Odgovara mi to, odgovaralo mi je i u drugim klubovima kad sam igrao u tom sustavu. Uz Brunu Petkovića, koji je najbolji hrvatski napadač, sve je lakše. Puno razgovaram s njim. Skenira protivnika, situaciju na terenu pa dođe do mene i kaže mi gdje da se krećem ja, gdje da se kreće on i da pokušamo iskoristiti te prostore.”

Atmosfera na Rujevici bit će paklena…

“Sigurno, igrao sam tamo i znam što je to. Mali stadion, puno ljudi. Međutim, imamo mi dovoljno igrača koji su prošli takve stadione i utakmice, imamo iskustva. Igralo se i u puno žešćim atmosferama nego što je na Rujevici.”

Stvarate situacije, ali i promašujete prilike.

“Slažem se da realizacija cijele momčadi mora biti bolja. Da se ne dovodimo u probleme. Ali ako i nešto prođe, tu su naši stoperi i Neva (golman Ivan Nevistić, op. a.). Ma ne, ne “špotaju” nas napadače suigrači iz obrane, ha, ha. Poradit ćemo do kraja sezone i na tome.”

Osjeća li se u zraku miris velike utakmice? Kako se opuštate prije ovakvih derbija?

“Puno se družimo. Uoči ovakvih utakmica dosta smo po karantenama. Ne možeš cijelo vrijeme misliti na utakmicu jer to bi te pojelo. Na Maksimiru igramo biljar i pikado u prostorijama u sklopu stadiona. Opustimo se, malo nasmijemo”, zaključio je Kulenović.