Kulenović: Ako želimo osvojiti naslov idemo na pobjedu!

Podijeli :

Ronald Goršić CROPIX via Guliver

Jedan od onih koji fantastično koristi priliku u Dinamu je Sandro Kulenović koji je najavio derbi na Rujevici.

“Rijeka je ove sezone pokazala izrazitu konstantu, domaćinska je ekipa, ali ako želimo osvojiti naslov idemo na pobjedu, kao Dinamo uvijek idemo na pobjedu. To su naša razmišljanja. Znamo da će Rijeka ići na pobjedu, jedino joj igra pobjeda. Jako nezgodan teren i stadion za igrati, svi znamo kako je tamo, ali mi moramo ući napadački, od prve minute i sigurno ćemo htjeti napasti i ići na pobjedu. Ne mislimo uopće kalkulirati i igrati na bod, nego odmah krenuti po pobjedu, pokazati dobre igre kao u zadnjih nekoliko mjeseci.”

Na Rujevici Dinamo dosta dobro stoji…

“Sigurno da nas to ohrabruje, znamo da je Rijeka jako dobra ekipa, pogotovo doma i svi znamo da je jako nezgodno igrati tamo. Puni smo samopouzdanja i naravno da cijenimo Rijeku, nećemo ih podcijeniti, ali vjerujemo u sebe i svoje kvalitete.”

Osvrnuo se na starije igrače koji mu puno pomažu, a posebno na Arijana Ademija.

“Mislim, i prije pet godina kada sam bio i sada kada sam se vratio, puno je pričao sa mnom. On je puno toga prošao i sigurno je jedna od najvećih legenda u Dinamovoj povijesti. Kad priča s vama nasamo i kad toliko želi da ja uspijem, sigurno je to veliki poticaj. Kada trebam savjet, odem do njega, do Petka ili nekog drugog igrača koji jako pomognu. To je prednost ove svlačionice, to se vidjelo i ove sezone kad je bilo teško kako smo to iznijeli. Imamo sve u svojim rukama.”

Odlično je iskoristio ppriliku u Dinamu.

“Moraš vjerovati u to, bez toga ne bi bilo ništa od ovoga. Naravno da je bilo teško u određenim trenucima i da se rađaju sumnje, ali moramo prijeći preko toga i raditi. Bilo je jako teško, ali imam svoj put koji mi je namijenio Bog i vjerujem u taj put. Na meni je samo da radim. Sve ove godine nisam htio otići iz Dinama jer sam se htio nametnuti doma i pokazati da vrijedim za Dinamo.”