Kek: Tjedan istine je ispred Hajduka, Rijeka može zadržati prednost

AP Photo/Petros Karadjias

Trener kojega su u Rijeci svi zavoljeli, Matjaž Kek, osvrnuo se na derbi Hajduka i Dinama.

Podsjetimo, Plavi su uzeli sva tri boda na Poljudu golom Petkovića i tako zauzeli drugo mjesto na ljestvici. Slovenski izbornik u intervjuu za Tportal otkrio je kako je vidio derbi.

“Petkovićeva majstorija odlučila je utakmicu koja je bila dosta dinamična, u fenomenalnoj atmosferi, pred 30 i nešto tisuća ljudi. Možda nije bila toliko lijepa utakmica, ali bilo je puno dinamike, naboja, baš kakvog derbiji nose. Na kraju, Dinamo je ostao živ, golom Petkovića. I moram još jednom reći, on je ekstra klasa i individualna kvaliteta, koja je donijela Dinamu tri boda. Iako, Dinamo je u drugom dijelu jako teško živio”, rekao je Kek pa potom nastavio.

“Agresija Hajduka je bila na visokom nivou. Iako i Hajduk nije imao velikih šansi, posebno u tom prvom poluvremenu. A ono što su i imali, su promašili. A takve šanse se u derbiju moraju zabiti. Dinamovi igrači čekali su ih u bloku, posvetili su pažnju defenzivi, suzili su prostor Livaji. I na kraju, ne pita te nitko, kada dobiješ na ovaj način ovako važnu utakmica. Poljud je ostao opet razočaran. A to je previše izgubljenih bodova na Poljudu. Sada je Hajduk u velikom problemu, i pred Kup utakmicu, ali i pred Jadranski derbi na Rujevici.”

Otkrio je vidi li i dalje Splićane u utrci za naslov prvaka.

“Prije svega, Hajduk mora razmišljati samo o prvoj sljedećoj utakmici. Ja mislim da ta fama ‘sad je vrijeme’, ‘sad ili nikad’, da je to strašan uteg koji Hajdukovi igrači nose od prvog kola. I tu kuglu vuku za sobom. A to sve nisu dobro apsorbirali. Svi ti dolasci igrača očito neće donijeti toliko željeni naslov. Utakmica je sve manje, ali i dalje je još puno bodova za uzeti. Ali ovo je tjedan istine ispred Hajduka. Prvo Kup, a onda još taj sraz s Rijekom. Što se Hajduka tiče, u nedjelju bi sve moglo biti jasno. Ali i Kup nosi trofej. To je također nešto što vrijedi. Dinamo također ima utakmicu manje, ali moram priznati da me malo smeta kada se unaprijed upisuju bodovi. Tko kaže da će Dinamo pobijediti Varaždin? Sve je moguće.”

Osvrnuo se i na svoju Rijeku, i dodao mogu li zadržati prednost.

“Ja mislim da može. Ali ne zato što sam vezan uz Rijeku, nego zato što Rijeka u ovom momentu ima najbolje izbalansiranu momčad. Dobar kadar imaju i Hajduk i Dinamo, ali Rijeka ima igrače i kojeg god da Sopić stavi, igra dobro. Imaju sada strašno samopouzdanje. No, imaju opasnog protivnika. Nije lako kada ti Dinamo ‘puše za vrat’. Ja sam to osjetio one godine kada smo uzeli naslov. Rijeka mi djeluje zdravo, samouvjereno, hrabro, odlučno. A sve potencirano kvalitetom, pojedinačnom kvalitetom koja se stavila u službu ekipe. I mislim da je to velika prednost Rijeke. Iako, opet kažem, još uvijek nije ništa riješeno.”