Karoglanov brat napustio klupu drugoligaša

Miro Gabela/Hajduk.hr

Marijan Karoglan više nije trener Croatije iz Zmijavaca.

Brat Hajdukovog trenera Mislava Karoglana klupu dalmatinskog drugoligaša napušta iz privatnih razloga.

“Kao klub želimo obavijesiti sve naše sportske prijatelje da je došlo do izmjena u stožeru prve ekipe. Naime, trener seniorske momčadi, Marijan Karoglan iz privatnih razloga je odlučio napustiti mjesto glavnog trenera, te je u dogovoru s Upravom Kluba došlo do zajedničkog dogovora da se ovo i ispoštuje. S obzirom da je Marijan preuzeo seniorsku momčad nakon 5 kola u jako izazovnom trenutku, te je uz njegovo vodstvo došlo do ozbiljnih rezultata i povijesnih transfera u prvu ligu naša tri igrača, želimo Marijanu zahvaliti na svemu što je napravio za svoju momčad i svoj Klub te mu poželjeti mnogo sreće na privatnom i poslovnom putu. O novom treneru ćemo vas naknadno izvijestiti,a do tada će momčad voditi naši treneri iz stožera, Petar Jović i Marko Kartelo“, napisali su iz kluba u priopćenju.

Klub iz Zmijavaca trenutno je na devetom mjestu s 25 bodova u Prvoj NL.