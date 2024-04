Karoglan: Bitno je proći kup, nismo odustali od prvenstva

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela/hajduk.hr

Na rasporedu je nova utakmica između Hajduka i Dinama, ovog puta u polufinalu Kupa sutra od 19 sati na Poljudu.

Splićani traže uzvrat za poraz u prvenstvu za vikend, a trener Hajduka Mislav Karoglan najavio je novi derbi.

“Melnjak i Žaper su out, Uremović i Livaja upitni. Kostur momčadi koji je cijelo vrijeme out i to se vidi. To je kao Dinamu Petković ili Rijeci Selahi. Uremović je za mene ponajbolji u ligi, isto i Melnjak. Livaja i Kalinić su bili planirani da igraju zajedno pa nisu uspjeli. To je peh. I ovu utakmicu ćemo biti bez dobrog dijela nositelja igre. Za stopere, vidjet ćemo što je raspoloživo.”

Osvrnuo se i na stanje Brekala i Perišića.

“Imat će sutra svoju minutažu. Bila je procjena da nije na 100 posto nakon Zrinjskog. On će potvrditi svoju klasu, u prošlom derbiju mu je falio određen postotak, i on sam to zna. Perišićevo stanje pratimo iz dana u dan.”

Nastavio je Karoglan o svojim igračima, ali i pripremi za Dinamo.

“Imali smo kratak sastanak i dobar trening jučer. Nisu momci bili toliko razočarani, smatraju da su zaslužili više, i da rezultat bude bolji. Očekujem da budu opušteniji. Bitno je proći kup, vidjeti gdje možemo osvježiti momčad. Nismo odustali od prvenstva, smatram da je još dohvatljivo. Penale možeš vježbati, ali utakmica nosi posebni psihološki moment. Dovoljan je uzorak, utakmice s Rijekom i Dinamom su mogle otići i u drugom smjeru. U prvom mandatu derbiji su mi bili najbolji. Stvari su se sada malo promijenile. Nemam odgovore na sva pitanja, ali u zadnja dva derbija, moglo je to završiti i drugačije.