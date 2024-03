Karačić za SK: Sučić u dresu Vatrenih? To je sjajan posao

Podijeli :

AP Photo via Guliver

Euro 20204? Uz nevjerojatnu podršku u stanju smo otići i do kraja

Ovaj tjedan je pauza od klupskog nogometa tako da je reprezentacija Hrvatske u prvom planu. Ovaj i sljedeći tjedan izabranici Zlatka Dalića su u Kairu, a razlog je debitantsko izdanje međunarodnog ACUD Cupa čiji je domaćin Egipat. Uz Egipat i Hrvatsku, tu su još Novi Zeland i Tunis. Ovaj turnir dobro će doći za Euro, koji starta sredinom lipnja. S Branko Karačićem, nekadašnjim nogometašem Hajduka i nogometnim trenerom porazgovarali smo o nadolazećim obvezama.

Hrvatska nastupa na premijernom izdanju međunarodnog ACUD Cupa, koji se održava u Kairu. U polufinalu protivnik je Tunis i nudi se prilika da prvi put u povijesti budemo na samom vrhu. Vaša najava turnira?

“Već je izbornik Dalić najavio da je to više team-building na neki način u smislu upoznavanja, zbližavanja i pripreme za Euro. Sigurno će dati šansu igračima, koji nisu imali veću minutažu da pokažu svoju kvalitetu i da dobije jasnu sliku za Euro.”

Loša vijest je da na turniru neće biti Ivana Perišića i Ante Budimira. Koliki je to hendikep?

“To sigurno nije hendikep jer rekli smo što Dalić želi sa tim turnirom bez obzira na izostanak kvalitetnih igrača. Mislim da se ne smijemo opustiti i moramo prezentirati sve one igre, koje smo imali na zadnja dva Svjetska prvenstva i u Ligi nacija. Smatram da se dres mora ponosno nositi te pokazati kvalitetnu igru i kvalitetno ponašanje jer Hrvatska je u vrhu svjetskog nogometa.”

Prije turnira stigla je sjajna vijest, a to je da će Petar Sučić iz Dinama nastupati za Hrvatsku. Sučić je izrazio želju da brani hrvatske boje, a pozitivnu odluku o promjeni državljanstva donijela je FIFA tako da je Hrvatska sigurno dobila još jednog kvalitetnog i talentiranog pojedinca.

“Apsolutno, čestitke za skauting Hrvatskog nogometnog saveza. Znamo da je veliki broj Hrvata rođeno u drugim državama i sigurno je velika stvar za reprezentaciju te velika šansa da Petar Sučić pokaže svoj potencijal u nacionalnom dresu.”

Nakon ACUD Cupa slijede još dva pripremna susreta protiv Sjeverne Makedonije i Portugala, a onda Euro u Njemačkoj. Hrvatska je u grupi sa Albanijom, Italijom i Španjolskom. Po vama, je li došlo vrijeme da se napokon dođe do medalje na europskoj smotri?

“Normalno je da svi mi to želimo. Uvijek je uspjeh kada se reprezentacija kao što je Hrvatska uspije plasirati na Euro ili Svjetsko prvenstvo. Međutim, zadnja dva Svjetska prvenstva dala su nam naznaku da vjerujemo i možemo ponoviti ovaj kontinuitet uspjeha. Bez obzira na jako tešku i izazovnu skupinu, gdje Italija želi povratak na europsku te svjetsku scenu smatram i vjerujem da možemo proći uz nevjerojatnu podršku naših navijača te sve one stvari koje su pokazali na zadnje dvije svjetske smotre i u Ligi nacija. Onda je sve moguće da dođemo do kraja.”

Što se Lige nacija tiče, suparnici u skupini 1 Lige A su nam Portugal, Poljska i Škotska. Vaš dojam na to, ali i na promijenjeni sustav natjecanja (igrat će se četvrtfinale tako da više nema izravnog plasmana u polufinale)?

“Bez obzira što je to treći rang na neki način, u zadnjem nastupu u Ligi nacija pokazali smo da nas svaka momčad mora ozbiljno shvatiti. Naše igre u zadnjih pet godina daju nam za pravo da možemo otići do kraja.”