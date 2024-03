Junak Lokomotive o sukobu s Livajom: ‘On je kapetan, naravno da mu to ne paše’

Podijeli :

Strijelac oba pogotka Lokomotive komentirao je okršaj s Markom Livajom

Nogometaši Lokomotive još su jednom ove sezone bili kobni po sastave sa samog vrha ljestvice, ovaj put su na Poljudu pobijedili Hajduk 2-1 (1-0) u ogledu 27. kola HNL-a.

Junak pobjede Lokomotive bio je Robert Mudražija koji je postigao oba pogotka za goste, u 26. i 60. minuti. Tragičar u redovima Hajduka je Dino Mikanović koji je nakon 20-ak minuta zaradio dva žuta kartona, ali i Marko Livaja koji kod 0-1 nije realizirao jedanaesterac. U posljednjim sekundama ogleda Livaja je dao tek počasni pogodak za Hajduk.

Time je Hajduk izgubio korak s vodećom Rijekom na ljestvici te sada ima četiri boda manje. Od Dinama Splićani imaju četiri boda više, ali i dvije odigrane utakmice više. Lokomotiva je ovim slavljem preskočila Osijek te je sada četvrta.

Robert Mudražija, strijelac oba pogotka Lokomotive naglasio je kako se njegova momčad nakon ove pobjede bori za Europu:

“Vrlo važna dva gola, borimo se za Europu. Mislim da smo taktički odigrali odličnu utakmicu, uz crveni karton koji nam je dosta pomogao. Kada je igrač u formi lopta ga hoće. Sve se poklopilo, rijetko se viđa da netko zabije dva gola na Poljudu.”

Otkrio je kako je bio pod upitnikom za susret na Poljudu:

”Nisam trenirao gotovo cijeli tjedan. Zbog udarca kojeg sam dobio i hematoma na mišiću nisam mogao stati na nogu. Do utakmice sam bio upitan, ali nema sretniji nitko od mene.”

Osvrnuo se na sukob s Markom Livajom kojem se nije svidjela proslava prvog gola.

“To je u žaru borbe, proslaviš pogodak malo burnije. On je kapetan. Naravno da mu to ne paše, rezultat je takav, ali to je sve sport”

Komentirao je i borbu za naslov između Rijeke, Hajduka i Dinama:

”Obožavam igrati na Poljudu. To su mi najdraže utakmice, posebno sam motiviran. Veliki derbi uz navijače. Gušt je igrati na takvom stadionu. Tko će biti prvak? Sve je otvoreno. Svaka utakmica se ide na nož. Sezona je odlična. Do kraja će biti zanimljivo”, zaključio je.

Rijeka je trenutno prva s 59 bodova, Hajduk je drugi s 55, dok Dinamo ima 51 osvojeni bod, ali i dvije odigrane utakmice manje.