Jakirović: Upozorio sam igrače da će Rijeka jako krenuti i izjednačili su

U posljednjem susretu 5. kola HNL-a nije bilo pobjednika, u derbi ogledu na Rujevici nogometaši Rijeke i Dinama su odigrali 1-1 (0-1). Dinamo je poveo u 22. minuti kada je strijelac bio Bruno Petković. U 50. minuti konačnih 1-1 je postavio Veldin Hodža.

Nakon susreta u Rijeci, s novinarima je razgovarao trener Dinama, Sergej Jakirović:

“Imali smo jako dobar ulazak u utakmicu. Poveli smo, imali smo još šansu Kulenovića i dva dobra udarca Baturine. Ostalih 15 minuta prvog poluvremena smo pali s energijom, to se baš vidjelo i Rijeka je došla do daha nakon naših grešaka te iz njihove tranzicije. Mijenjali smo malo, pokušali nadomjestiti s energijom, a dogodilo se najgore. Upozorio sam da će Rijeka jako krenuti i izjednačili su. Do kraja nismo više došli ni do jedne čiste prilike i na kraju možemo reći da je najrealniji ishod.”

Upitan je o negativnim tekstovima koji su se pisali o Rijeci nakon teškog poraza protiv ljubljanske Olimpije:

“Ne čudi me to. Ljudi samo čekaju napisati negativne tekstove. Puno je više negativnih kad je loše nego pozitivnih kad je dobro. Tako je to kod nas, to kod nas pokreće društvo. Koliko sam čuo, imala je Rijeka dosta zdravstvenih problema prije utakmice s Olimpijom, a i puno toga ovisi i o dnevnoj formi. To je moje viđenje. Bio sam tu, znam o čemu pričam.”

Kaže da njegova momčad mora biti zadovoljna bodom:

“Normalno da kad povedeš da očekuješ pobjedu, ali Rijeka je dobra ekipa. To što su u nekoj rupi je više psihološki. Na kraju, kad ne možeš pobijediti, onda moraš biti zadovoljan i s bodom.”