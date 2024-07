Jakirović: Mislim da smo brutalno kažnjeni za dvije greške

Podijeli :

AndresxGongora via Guliver Image

Dinamo je izgubio 2:0 od ukrajinskog Krivbasa.

Dinamo i Krivbas dogovorili su utakmicu od dva puta po 60 minuta, a oba pogotka ukrajinski sastav zabio je u razmaku od dvije minute, prvo se u strijelce upisao Adu (17), a onda i Tverdohlib (19).

“Klasična zadnja utakmica priprema. Vidi se da smo još teški. Bilo je dobrih, ali i manje dobrih stvari. Mislim da smo brutalno kažnjeni za dvije greške koje smo napravili. Čak su bile i tri, ali jednu je Danijel Zagorac obranio. S druge strane, ono što smo mi kreirali, pogotovo drugo poluvrijeme, nismo iskoristili”, rekao je trener Dinama Sergej Jakirović i dodao:

“Možda nam je falilo i svježine. Najbitnije od svega je da se nakon deset dana priprema nitko nije ozlijedio. Imamo nekoliko igrača koji su osjetili probleme pa smo ih promijenili. Dinamo je svima motiv i to je legitimno, ali zbog toga smo se i dogovorili da se brzo rješavamo lopte i ne ulazimo u bespotrebne duele. Ukrajinci su nas u takvim duelima očešali, no na to moraš biti spreman.”