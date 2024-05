Jakirović: Mama bi bila ponosna. Internet je vrag, svatko sve zna

Podijeli :

Nogometaši zagrebačkog Dinama osigurali su svoj 25. naslov prvaka dva kola prije kraja ovosezonskog prvenstva Hrvatske 1-0 (0-0) domaćom pobjedom protiv Osijeka u susretu 34. kola. Nakon susreta pomiješanih emocija bio je strateg Modrih, Sergej Jakirović.

Trener se rasplakao nakon posljednjeg sučevog zvižduka, a potom je dao izjavu pomiješanih emocija:

“Ipak imam malo iskustva u SHNL-u. Znao sam da je prvenstveno dugo, bilo je uspona i padova, ali bitan je cilj. Čestitam svima koji vole Dinamo, ovo je jedan od najslađih naslova prvaka koje je Dinamo osvojio”, rekao je Jakirović, kojem je protekli tjedan, uoči derbija s Rijekom, preminula majka.

O cijeloj sezoni je rekao: “Trebala bi nam emisija od tri sata… Naravno da mi je emotivno s obzirom na sve što se dogodilo. Ali to je život, jednostavno moram ići dalje. Nosim u sebi tugu. Mislim da je mama ponosna, kao i cijela moja obitelj koja je uz mene.

Znamo što smo prošli otkako smo došli u Dinamo. I ovo danas što se dogodilo, jednostavno sam oguglao. Čovjek očvrsne, što te ne ubije, to te ojača. Vjerujem u sebe i svoj stožer.”

“Trudim se izolirati, iako to nije jednostavno. Internet je vrag, tako ću reći, svatko ima pravo na svoje mišljenje. Tko bi trebao znati bolje od mene, koji sam 24 sata s momčadi? Voljeli bismo uvijek pobjeđivati, ali postoje i suparnici.

Dobili smo Hajduk i Rijeku kao konkurente te izbacili Betis, a većina gleda negativno. To je nevjerojatno. Ostvarili smo prvi cilj, a to je da smo igrali proljeće u Europi, a sad smo uzeli naslov prvaka. Sad još imamo SuperSport Hrvatski kup, u kojem imamo dvije utakmice s Rijekom i u kojem ćemo probati doći do titule”, dodao je Jakirović.

Komentirao je i dolaske Arbera Hoxhe iz Slaven Belupa i povratak Arijana Ademija iz Kine: “Pokušavamo u prijelaznim rokovima, filtriramo igrače kako bi se mogla poboljšati momčad. Drago mi je što je Hoxha na Rujevici zabio, a Ademi danas. Senatori su jako bitni, pomažu mladim momcima.”

“Ademi se vratio, napravili smo se da ga vratimo i on je pokazao želju. Puno je novca ostavio u Kini, pokazao je koliko voli Dinamo i vratilo mu se na najbolji način, kao i svima nama”, dodao je trener Dinama.

“Znali smo da nam pobjeda donosi naslov prvaka. Osijek je očekivano bio jako dobar. Nikako nismo našli ritam u prvom poluvremenu, a oni su imali dobre šanse. Imali smo tranzicije kojima smo ih mogli ugroziti. Kad je Duarte dobio crveni karton, bilo nam je puno lakše, više nisu bili toliko opasni prema naprijed”, komentirao je Jakirović utakmicu s Osijekom

Dinamo će u srijedu protiv Rijeke igrati prvu utakmicu finala SuperSport Hrvatskog kupa. “Pripremit ćemo se za finale Kupa. Malo ćemo proslaviti, neki igrači su danas odmarali, neke smo ciljano odmarali. Vidjet ćemo, sutra je trening, a u srijedu prva utakmica. Napravit ćemo sve da s prednošću odemo na Rujevicu“, zaključio je Jakirović.