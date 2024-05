Jakirović komentirao debi svog sina, Leon poručio: ‘Ovo je dječački san svakog purgera’

Podijeli :

Osamnaesti dan mjeseca svibnja 2024. ostat će dugo u pamćenju obitelji Jakirović.

Leon Jakirović, dečko rođen u siječnju 2008. godine, debitirao je tog dana za Dinamo u pobjedi nad Slaven Belupom u Koprivnici (3:2).

Bilo je to prvi put u službenoj utakmici Dinama da je sin debitirao pod vodstvom trenera oca, Sergeja Jakirovića.

“Ponosan sam na sebe i svoju obitelj, i oca što je sve proživio ove godine. Izvukao se iz svega i osvojio titulu. Ovo je dječački san svakog purgera da debitira u ovom prekrasnom dresu. Preponosan sam na sebe i koliko sam napredovao u zadnjih godinu-dvije”, rekao je Leon.

Oni upućeniji tvrde kako Leonov debi nema nikakve veze s time što mu je otac trener. Jednostavno, “mali” je talent, kažu. Evo što je rekao tata Jakirović:

“Velika je to stvar, već je pet godina u Dinamu i dobro se razvija, kao i cijela ta generacija rođena 2007. i 2008. godine. Sretni smo i ponosni. Ovo je tek početak. Daj Bože zdravlja. Velik je rad pred njim, on to zna. Kao obitelj smo ponosni, ali drago mi je i zbog drugih momaka. Željni su dokazivanja, oni dolaze. Pred njima je budućnost.”