VIDEO / Jakirović: Drago mi je da Baturina ostaje, rekao sam mu ‘Gdje ćeš sad kad je najbolje?’

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Images

Dobrog raspoloženja i optimističan trener Dinama Sergej Jakirović dočekuje derbi s Rijekom na Rujevici.

“Neće biti zahtjevno pripremiti momčad za ovu utakmicu. Ovo ti daje dodatni poticaj za još jači rad. Veliko je samopouzdanje, atmosfera je vrhunska. Ostvarili smo prvi cilj, ulazak u Ligi prvaka. Naježiš se s kojim smo klubovima bili u potovima”, rekao je u uvodu Jakirović uoči utakmice s Rijekom u gostima u nedjelju 1. rujna u 20:45 sati.

“Imamo par rovitih igrača, ali svi žele igrati, što je još jedan dokaz zajedništva momčadi. Naravno, procijenit ću za koliko su sposobni. Ademi i Ristovski su na putu povratka, vidjet ćemo koliko će i oni sudjelovati.”

Rijeka se za razliku od Dinama, koji je izborio ulazak u Ligu prvaka, nije proslavila. Porazom 5:0 u Ljubljani od Olimpije oprostila se od Konferencijske lige.

“Utjecat će sigurno. Kad Dinamo dolazi na Rujevicu, oni će se maksimalno mobilizirati. Ne čeka nas lagana utakmica, ali moramo gledati sebe i na valu ove pozitive nastaviti dobro igrati”, rekao je Jakirović i izrazio zadovoljstvo ostankom jednog od najvažnijih igrača Martina Baturine.

“Hvala Bogu da je prijelazni rok završio. Više mi ga je preko glave, ha-ha”, nasmijao se Dinamov trener.

“Jučer (op.a. petak) prije treninga došla je do nas informacija da Baturina ide u Fiorentinu. Samo sam mu rekao ‘Gdje ćeš sad kad je najbolje'”, otkrio je Jakirović.

“Drago mi je da ostaje. On je naša velika vrijednost i može još i bolje igrati. Probat ćemo izvući iz njega još više. Izbornik ga također prati, i to je plus. Njemu transfer neće pobjeći. To će biti nekoliko desetaka milijuna eura. Velika je snaga našeg kluba što je uspio odbiti tu ponudu.”