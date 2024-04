Jakirović: Dobro je što svaki put igramo protiv Rijeke, naša pobjeda im stvara dodatni pritisak

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

Trener DInama Sergej Jakirović najavio je susret 30. kola protiv Gorice (19 sati) na rasprodanom stadionu u Velikoj Gorici.

“Dugo nismo imali tjedan dana bez utakmice, iskoristili smo ga za regeneraciju. Imali smo dva taktička treninga, s kojima sam bio jako zadovoljan, da još bolje neke stvari uigramo. Pripremili smo se za ovu utakmicu kao i za svaku. Uzeli su nam pet bodova, tako da smo oprezni, ali i svjesni svoje snage i forme, koja je dobra. Samo treba tako nastaviti, kako bismo lovili Rijeku i zato moramo uzeti tri boda”, rekao je Jakirović.

Ovo je jedna od utakmica, u kojoj se lomi prvenstvo?

“Iza Gorice lomit će se i iduću utakmicu. Dobro je što smo svježi, možemo nešto i trenirati, a svaka je sad važna. Dobro je što uvijek igramo prije Rijeke, želim da svaki put pobijedimo i stavljamo Riječanima dodatan pritisak.”

Bit će to susret kumova.

“Uvijek je tamo bilo zahtjevno, bez obzira u kojem smo sastavu igrali. Svi se žele pokazati u najboljem svjetlu protiv nas. Rajko se bori za sebe i svoju momčad, sve će napraviti da nam oteža, što je prirodno. Mi želimo što prije zabiti i odvesti utakmicu u naš smjer. Prošli put mi je teško pao poraz, imali smo 24 udarca, vodili 1:0 i na kraju izgubili. To je nogomet, sve je moguće, to nam je nit vodilja da neće biti nimalo jednostavno. Rajko je donio nešto svoje, ono što ga je krasilo kao igrača to sad preslikava na momčad. Oni su sad pragmatičniji nego ranije, očekujem da budu motivirani.”

Kakva je situacija s ozlijeđenima?

“Svi su na raspolaganju, vidjet ćemo je li i Živković, Pierre-Gabriel možda samo ovu utakmicu preskoči, jer terapije idu jako dobro. Imam još dva rovita igrača, vidjet ćemo na zadnjem treningu kako će biti. Što se tiče Stojkovića, kad prođe osam mjeseci od ozljede, nema razloga da ne bi ušao u kadar (osam mjeseci napunit će se početkom svibnja, nap.a.). Neki dan je igrao, bez kontakta, dobro je izgledao. Vratio se Emreli, trenira s nama, Dino Perić je još sa strane, ali sve ide kako smo predvidjeli.”

Opet će Dinamo imati veliku navijačku podršku.

“Navijači su čitavu sezonu uz nas, bez obzira na uspone i padove, dodatno motivirani nakon dva derbija. Drago mi je da dolaze na stadion, a naše je da dajemo svoj maksimum i da pobjeđujemo.”