Jakirović: Bit će teško protiv Rijeke, volio bi da Petković više puca po golu

AndresxGongora via Guliver Image

Dinamo je u 32. kolu HNL-a pobijedio Varaždin u gostima 1:0 i tako barem do sutrašnje utakmice Lokomotive i Rijeke skočio na prvo mjesto tablice. Nova tri boda Dinamu je fantastičnim golom u 46. minuti donio Gabriel Vidović. Evo što je nakon utakmice rekao Sergej Jakirović.

“Čestitam dečkima na dobroj utakmici, nikad ovdje nije lako igrati. Kontrolirali smo utakmicu, očekivali smo Varaždin u niskom bloku i u brzim izlascima. Nisam bio zadovoljan prvim poluvremenom jer nismo šutirali i centrirali u zadnjoj trećini kako bismo ih stavili pod još veći pritisak.

U poluvremenu smo pričali o tome i onda Vidović prvi udarac i fantastičan gol. Imali smo i meč lopte da mirno privedemo utakmicu kraju i na kraju moramo biti prezadovoljni, budući da je Dabro imao veliku šansu”, rekao je u uvodu.

Kako ste proživjeli sve silne promašaje svoje momčadi?

Ha, teško kad znam da nam treba drugi gol. Sigurno da ću burno reagirati, to je nogomet, to su emocije. Bio bih sretniji da u tim situacijama, kao ona Sučićeva, pucamo po golu.

Kolika prednost vam je što ste barem 24 sata na prvome mjestu?

Sigurno je plan bio danas biti prvi, ali Rijeka igra sjajno cijelu sezonu i sigurno nas čeka teška utakmica sljedeći tjedan.

Pierre-Gabriel?

Nije igrao iz taktičkih zamisli, spreman je i bit će u konkurenciji za sljedeći vikend.

Petković nije dao gol u travnju, kako vidite njegovu ulogu od promjene formacije?

Vidim ga jako dobro, paše cijeloj momčadi. Bruno ima slobodu, to dobro koristi, a i mogao je par puta šutirati. No, on je takav igrač, voli asistencije, iako bih volio da češće šutira kad mu je otvoren šut.

Šafarić: Vidjela se nervoza kod Dinama pri kraju

“Puno kvalitetnija naša utakmica nego nedavno u Zagrebu. Bili smo dosta dobri u prvom poluvremenu u kojem nam Dinamo nije stvorio previše šansi, a mi smo bili opasni u tranziciji. Rano su poveli u drugom poluvremenu i onda rutinski priveli utakmicu kraju.

Vidjela se kod njih nervoza pri kraju, kad im je Zelenika ono obranio. Na kraju smo imali onaj zicer Dabra, ali nismo zabili i na kraju moram Dinamu čestitati na pobjedi”, rekao je Varaždinov trener nakon utakmice.

Tko je u prednosti, Dinamo ili Rijeka?

Iz dana u dan prebacuju pritisak jedni na druge. Sad Rijeka mora stizati Dinamo i sigurno će biti zanimljivo u Kranjčevićevoj. U ova dva kola se, mislim, može riješiti prvenstvo.