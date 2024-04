Jakirović: A ja budala što sam vratio Kulenovića… Ovacije? Ljuti su imali pravo biti ljuti

Podijeli :

Trener Dinama Sergej Jakirović otkrio je razmišljanja nakon pobjede protiv Lokomotive (1:0) u Kranjčevićevoj u sklopu 31. kola HNL-a.

Plavi su slavili golom Sandra Kulenovića u 60. minuti.

“Dobro smo se pripremili za Lokomotivu, nismo im dozvolili da nas napadaju iza obrane i da nas ne kontriraju i žao mi je samo što nismo sve one šanse pretvorili u golove jer bismo si olakšali posao. Nevistić nas je spasio sjajnom obranom, ali smo na kraju zasluženo pobijedili”, rekao je Jakirović.

Kulenović jedan od junaka ove polusezone?

“Ja budala što sam ga vratio, je li tako? Uvijek sam vjerovao u njega. Kad sam bio i u drugim klubovima sam ga želio dovesti. Vrhunski dečko, karakteran i radnik veliki i to mu se sad vraća.”

Situacija s Mišićem?

“Mišiću je natekao zglob kao jabuka, ne znam koliko je ozbiljno, ali vidjet ćemo. Dobio je i posjekotinu.”

Odgovorio je i na pitanje je li ovo uz derbi bila najteža utakmica prvenstva.

“S obzirom na bivše utakmice, sigurno jest. Lokomotiva je dobra momčad, dokazuju se i sigurno da nam je ovo velika pobjeda. Sad je fokus na Varaždinu. Rijeka igra sjajnu sezonu, evo, barem smo ih na par sati preskočili. Takva je sezona. Nakon Rijeke imamo još utakmica, ali vidjet ćemo koliko ćemo imati bodova nakon utakmice s Rijekom.”

Jakirović je dobio ovacije tribina…

“Iznenađenje, je li tako? Ljuti su imali pravo biti ljuti, bio sam i ja, ali zadnjih sedam utakmica baš nisam. Navijači su sjajni stalno, i kad je išlo i kad nije i želimo ih razveseliti s titulom.”

Dosta bitni bodovi i pobjeda za psihu momčadi?

“Vidi se momčadsko zajedništvo. Nakon onog Soluna i ona dva derbija u Splitu je pozitiva otišla na našu stranu i vidjeli su koliko mogu. Imamo sad tjedan dana da se dobro pripremimo, jer u Dinamu trenažni proces u biti ne postoji jer se nema vremena.”

Rekao je i da bi mu titula s Dinamom bila najveći uspjeh karijere.

“Definitivno iako ne treba podcjenjivati titulu sa Zrinjskim. Neke stvari sam i zaboravio već, ali da, sigurno najveći uspjeh bi to bio.”

Govorio je o Theophileu-Catherineu.

“Ogromno pojačanje. Sjećam se koliko smo ga željeli vratiti i koliko je on želio doći. Svi ga pamte samo po onom Šahtaru, a zaboravlja se koliko je igrača on razvio i koliko ih je odgojio. Čar nogometa je da igraš jednostavno i tako kad on igra je i nama lakše.”