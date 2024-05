Ivković: Torcida je sve znala, pa nema Split 10 milijuna ljudi

Podijeli :

Guliver Image

Iza nas je pretposljednje 35. kolo SuperSport HNL-a.

U HTV-ovoj emisiji Stadion bio je Tomislav Ivković u kojoj je prokomentirao Dinamovo osvajanje SuperSport HNL-a, situaciju u Hajduku i sezonu.

“Dinamu pobjede dolaze kao svakodnevni dan u uredu, tako Dinamo igra u našoj lig. Sve to sad jednostavno i lijepo izgleda, moramo se sjetiti u kakvim su problemima bili. To za Dinamo nije bila normalna atmosfera. Stručni stožer i igrači su najzaslužniji za ovaj uspjeh. Ispadanje iz Europe je donijelo također mir, iako svi navijamo za naše klubove u Europi.”

Dodao je tko je oldučio prvenstvo.

“Petković je odlučio prvenstvo, bio je ključni igrač u ključnim utakmicama i on je najbolji igrač za mene. Uz njega bih u prvi plan stavio Martina Baturinu, a i Josip Mišić, iako je imao oscilacija, bio je jako važan”, rekao je Ivković, te se osvrnuo na potencijalni odlazak Petkovića.

“Bruni lova nije bitna, njemu je bitno da se osjeća dobro. On mora osjetiti da ima ekipu u kojoj će se osjećati dobro i to je to. Ako bi Dinamo imao finu momčad, koja može nešto napraviti, trebalo bi mu dati i veći ugovor, jer ako ga traže, onda je dobar. Takvog igrača mi nemamo.”

Prokomentirao je i stanje na Poljudu, dosta igrača iz splitske svlačionice propustilo je završnicu zbog ozljeda, pri čemu su neki od njih viđeni kako se bave drugim sportovima, a drugi navodno u šetnji po Hvaru.

“Jedan igrač je trenirao kad mu se treniralo, drugi nije ovo, treći nije ono… Sve isto, samo se stavljalo sve pod tepih. To Torcida kao ne zna, je li? Pa nije Split grad od deset milijuna ljudi. Sve oni znaju, kao što su znali prije, tko kako trenira i sve. Bili su prije zip jer im je tako odgovaralo. “