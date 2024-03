Ivković: Ne znam kako će Hajduk preživjeti iduću sezonu

Podijeli :

xNebojsaxParausicx xMNxpressx via Guliver

Dinamo je upisao tri boda u Splitu i tako značajno smanjio šanse Hajduka u borbi za naslov prvaka.

Rijeka se nalazi na prvome mjestu SHNL-a sa 62 boda, Dinamo je drugi s 57 bodova uz utakmicu manje, dok je Hajduk treći s 55 bodova. Tomislav Ivković gostovao je u HRT-ovoj emisiji Stadion, u kojoj je komentirao derbi Hajduka i Dinama.

“Dinamo je zakomplicirao život Hajduku i Rijeci, kojoj sad također nije svejedno. Ovo je kolo bilo jako zanimljivo jer je samo jedan domaćin uzeo bod, a to je Istra u Puli, gosti su bili vrlo dobri što se tiče bodova. Derbi nas je doveo u neke druge vode”, započeo je Ivković.

“Zadnja linija Dinama odigrala je sigurno prvo poluvrijeme, nije baš dala previše prostora Hajduku. Bila je tek polušansa Livaje glavom. Utakmica se okrenula u dvije minute. Kada imaš igrače poput Baturine i Petkovića, a osobito Petkovića koji fantastično igra leđima okrenut golu…

Hajduk si je dozvolio luksuz da Šarlija, meni vrlo drag, ispadne par puta jer ga vodi srce, a ne pamet. U takvim se situacijama zaletio i ispao iz igre, a mali Prpić nije stigao na vrijeme blokirati, već se povukao. Za igrača poput Petkovića to je bilo kao kazneni udarac. Poslije toga greška Dialla, koji je iz utakmice u utakmicu katastrofalan. Karoglan ga je dvaput vadio, s Lokomotivom i protiv Dinama. Hajduk je bio dobar u drugom poluvremenu. Okrenuo je utakmicu, probao je uz pomoć vjetra, ali nije uspio”, rekao je Ivković.

Osvrnuo se Ivković na golmana Hajduka, ali i njihovu iduću sezonu.

“Bio je velik rizik staviti Kalinića na gol, a sad ću kratko objasniti. Kalinić je kapetan Hajduka i prvi golman. Ako je bio spreman na zimskim pripremama, po meni je trebao braniti od početka zimske sezone. To bi mi bilo normalno bez obzira što je Lučić dobro branio. Ali, zna se tko je kapetan i prvi golman Hajduka.

Ako je Brekalo trenirao dva tjedna tijekom reprezentativne pauze… Dovedeš igrača kao veliko pojačanje, reprezentativac, bivši ili sadašnji, a on ulazi tek pred kraj utakmice. To nije to, to ne mogu shvatiti. Takav igrač mora igrati od početka, doveo si ga da ti bude pojačanje. Benrahou je bio jedan od boljih igrača Hajduka, stalno nešto mijenja. Velik problem je Uremović, koji je davao sigurnost Šarliji i s njim dobro funkcionirao. Mali Prpić je dobar, on je budućnost, ali Hajduk kao Hajduk. Kada zbrojite igrače koji su došli i ugovore koje imaju, ne znam kako će preživjeti iduću sezonu i kako će funkcionirati.

To je vrlo zahtjevan posao za predsjednika (Lukša Jakobušić, op. a.), a da ne govorim o sportskom direktoru (Mindaugas Nikoličius, op. a.), koji snosi najveću odgovornost za dolazak ekstra skupih igrača”, nastavio je Ivković.

Otkrio je kako vidi završnicu sezone.

“Dinamo je sada u dobroj situaciji, Rijeka je u najboljoj jer ovisi sama o sebi, ali znamo da je Dinamo znao zakomplicirati Rijeci. Rekao sam da će prvenstvo rješavati velike momčadi. Mislim da Rijeka je za pola koraka bliže, ali to će se mijenjati iz kola u kolo”, smatra Ivković.