Ivanković uoči Istre komentirao Livaju, Perišića, strance u momčadi

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Uoči gostovanja kod Istre 1961, Hajdukov trener, Jure Ivanković, obratio se novinarima.

Sahiti i Diallo vraćeni su u sastav:

“Obojica su se vratili na treninge nakon suspenzije od jedne utakmice. Sahiti je, nažalost, jučer dobio udarac u oko na treningu, pa ga najvjerojatnije neće biti za ovu utakmicu, a Diallo konkurira za momčad. Igrači su svjesni da moraju do kraja raditi profesionalno i da takve stvari više ne smiju raditi”, poručio je Ivanković, pa komentirao ostatak momčadi:

“Nemamo velikih povrataka u odnosu na prošlu utakmicu, već još tri izostanka. Yassine Benrahou je izvan sastava, Dominik Prpić je dobio udarac u koljeno, a Anthony Kalik u kuk. Marko Livaja je u treningu i jedini je koji bi mogao ući u konkurenciju za ovu utakmicu u odnosu na prošlu.”

Komentirao je poraz od Varaždina:

“Poraz nas je sve pogodio i razočarao jer smo nakon dvije pobjede očekivali da ćemo nastaviti rasti. Najupitniji je bio pristup, nismo izgledali dobro što se tiče energije i motivacije, a ako to ne ujednačiš bar s protivnikom, bez obzira na kvalitetu, nemaš se čemu nadati protiv bilo koga u SHNL-u.

Ako ne odgovorimo na pravi način, naša individualna kvaliteta ne može doći do izražaja. Nadam se da će već protiv Istre biti puno bolje.”

O njegovoj situaciji u klubu:

“Moj zadatak je ovu sezonu privesti kraju na najbolji mogući način, takav je dogovor sa svima u klubu. Nakon toga će biti neka nova funkcija, sigurno ne glavnog trenera, tako da nisam iznenađen što nisam u ponudi”, komentirao je Ivanković.

Komentirao je raspianje ugleda kluba:

“Velika je čast raditi u ovim okolnostima, ali je i izazovno te teško zbog situacije u kojoj smo se našli. Ako morate svakodnevno nekoga motivirati za trening i utakmicu, karakterno se gadno pogriješilo s izborom tog igrača. Nije isto igrati protiv nekoga u SHNL-u i dopustiti da se oni praktički izruguju s vama. To ne priliči dresu Hajduka i nijedan navijač to ne zaslužuje. Igrat će se SHNL i dogodine, ako izgubiš taj gard i nitko nema strah kada dolazi na Poljud, to je i za iduću sezonu veliki minus. Moramo prestati s rasipanjem ugleda Hajduka.”

O strancima u momčadi:

“Oni ne doživljavaju to kao mi koji smo odavde, ali ako su posvećeni i žele najbolje za sebe, to može biti dovoljno za nas. Svi igrači su oscilirali, ne bih ih dijelio na naše i strance. Odgovornost je na svima nama, moramo iskoristiti ovu sezonu da pametnije biramo i donosimo odluke”, odgovorio je Ivanković.

Marko Livaja:

“Nije jučer uspio odraditi trening do kraja, osjetio je bol u koljenu. Ako nije 100 posto spreman, onda je bolje ne riskirati da se ne dogodi teža ozljeda. Puno je puta ve sezone igrao ozlijeđen, i to kada nitko ne bi igrao. Nadam se da će iduću sezonu dočekati 100 posto spreman”, otkrio je Ivanković i poručio kako još nije sigurno hoće li Livaja putovati u Pulu.

Situacija s Perišićem:

“Perišić napreduje iz dana u dan. To ide sporo, što je očekivano, ali za ovu utakmicu će biti 100 posto spreman. Postoji mogućnost i da krene od prve minute. Očekujem od njega još veći doprinos”, rekao je Ivanković.