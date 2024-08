Istra pobjedom u Koprivnici ostavila Slaven na dnu HNL-a

Podijeli :

Istra 1961/Facebook

U utakmici 5. kola HNL-a Istra 1961 je kao gost u Koprivnici svladala Slaven Belupo sa 1-0 (1-0).

Strijelac jedinog gola bio je Mario Čuić u 30. minuti.

Tijekom prvog poluvremena gosti su bili značajno bolja momčad, a tu svoju bolju igru su i materijalizirali golom. Lisica je proigrao Kadušića na desnom krilu, a ovaj je potom poslao loptu kroz kazneni prostor domaćih koju je na drugoj vratnici spremno dočekao Čuić te iskosa zatresao mrežu.

Koliko je Slaven bio slab u prvom poluvfremenu govori i reakcija stručnog stožera koji je uoči nastavka odlučio zamijeniti čak četvoricu igrača. Ta je četverostruka promjena donijela živost u igri Koprivničana, no ne i promjenu rezultata iako se mreža Puljana tresla u 65. minuti.

Tada je Murić ubacio u kazneni prostor, kapetan Božić je pokušao glavom prebaciti loptu do svog napadača koji se nalazio u zaleđu. To dodavanje je presječeno, lopta se vratila do Božića koji je atraktivnim udarcem s tla svladao Majkića, ali nakon pregleda snimke sudac Bel je procijenio kako je domaći napadač utjecao na igru te je stoga poništio pogodak.

Ovom pobjedom Istra 1961 je skočila na peto mjesto sa sedam bodova, dok je Slaven Belupo na dnu s jednim bodom, koliko ima i deveti Osijek.

Na vrhu je Dinamo sa 12 bodova ispred Rijeke koja ima 10 uoči njihova međusobnog ogleda u nedjelju na Rujevici.